Vodní nádrž v Kolovči zvaná Jordánek se jako ekologická stavba dostala do celostátní soutěže 'Žít krajinou'.

Nádrž Jordánek. | Foto: Petr Dolejš

Jordánek figuruje v kategorii Tvorba a ochrana krajiny. Soutěž organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. V současné době lze pro stavbu hlasovat na webových stránkách soutěže, a to do 29. února. Slavnostní vyhlášení pak proběhne 19. května v Hlavním sále Senátu ČR. Co se týká vodní nádrže, byla vybudovaná mezi Kolovčí a Kanicemi. Součástí vodní nádrže byla i výsadba zeleně s vybudovanou 500 metrů dlouhou polní cestou.