/FOTO, VIDEO/ Důkazem toho, že kolona pohřebních vozů nemusí znamenat jen velkou tragédii, je svatba, která se odehrála v sobotu na Vavřinečku v Domažlicích. Svoji vyvolenou si tam bral za ženu zaměstnanec pohřební služby a tak měl jízdu s plnou parádou. Navíc vše bylo laděné i v barvách jeho oblíbeného fotbalového klubu.

Svatba s kolonou pohřebáků v Domažlicích. | Video: Daniela Loudová

Své ano si na Vavřinečku řekli Monika Nehilová a Martin Heřman, který je fanouškem Slavie a tak bylo mnoho svatebčanů i výzdoba aut laděna do červeno-bílé. Pikantností však bylo, že tento pár měl ve stavební koloně pohřební vozy a rozhodně to nebrali jako nic smutného.

„Pro nás to je svátkem, zpříjemnit si takto naší těžkou práci. Je to také obřad, ale naštěstí veselý. Užili jsme si to. Kolegové sami přišli s nápadem, že bychom mohli jet s pohřební flotilou. Tak jsem souhlasil a je mi ctí, že jsou na naši práci hrdí. Moc mě to těší,“ řekl majitel pohřební služby Všetečka a syn, který byl zároveň svědkem svého kolegy.

„Být svědek je závazek na jeden den, ale kamarád na celý život. Popřál bych jim především toleranci, zdraví, lásku, štěstí a porozumění, aby nejen novomanželé, ale i děti měli krásnou společnou cestu životem,“ uzavřel Všetečka. Snoubenci si vzájemně přečetli své sliby, při čemž nechyběly slzy dojetí.

Po obřadu a svatebním focení se flotila vydala na cestu městem, kde nechybělo hlasité radostné troubení, což vzbudilo zájem o kolemjdoucích. Přeci jen není běžné vidět tolik pohřebních vozů pohromadě a ještě bujaře troubit.