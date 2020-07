Právě kardinál Duka, archibiskup pražský a primas český, napsal úvodní slovo ke knize mapující kostely na Domažlicku. Namísto typického pokřtění knihy kapkou šampaňského bylo dílu požehnáno.

„Jak by se řeklo, pachatel se vrací na místo činu. Po maturitě v roce 1960 jsem část prázdnin strávil v Klenčí pod Čerchovem a měl jsem možnost celý krásný chodský kraj poznat po vlastních nohách. Vzpomínám na mnohé z tehdejších obyvatel, kteří mě zlehka zasvěcovali do lidové historie kraje. Poznal jsem místní soudržnost, lidské přátelství a bez kostelů bych si Chodsko představit neuměl,“ řekl hned na úvod kardinál. I v úvodním slově knihy odkazuje na jedinečnou místní scenérii a neodmyslitelnost věžiček a věží kostelů v krajině.

„Právě kostelní věže jsou těmi sloupy, které spojují zemi a nebe,“ podotkl Duka, kterému Chodsko není nijak cizí. Již dvakrát se zúčastnil Vavřinecké poutě, a při své poslední návštěvě zde dokonce přišel o svůj kardinálský klobouk.

Procházkova kniha tak tyto pojítka s nebem mapuje od A do H a celkem se do prvního dílu encyklopedické práce vtěsnalo 26 kostelů.

„Kostely jsou trochu odtažité téma. Snažil jsem se, aby byly poznání i z jiné strany, a to jako studnice naprosto úžasných informací,“ vysvětlil autor knihy. „Jednotlivé kapitoly jsem rozdělil do podkapitol, aby se v tom čtenář vyznal. Měl jsem dva takové spoluautory, kteří se mnou tvořili, a to Tomáš Karel a Antonín Kondrys. Dal jsem na jejich rady a snažil jsem se,a by byla kniha čtivá a čitelná,“ pokračoval Zdeněk Procházka s tím, že kostelů na okrese je zhruba stovka. Zbylé míní zpracovat v dalších dvou dílech.

Po kardinálově požehnání knize se před autorem i Dominikem Dukou utvořila úctyhodná řádka zájemců o autogram, a to jak jinak, než s knihou v podpaží. K dílu se vyjádřil i ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl.

„Je to opravdu zvláštní dílo. Jsme zvyklí, že kostelíky tvoří dominanty ve vesničkách. Jsou to místa setkání, ale slouží jako orientační body. V dobách války jako bod pro armády, v dobách míru se podle kostelních věží orientují turisté. Kniha Zdeňka Procházky dokáže tyto stavby přiblížit a přimět na ně nahlížet z jiného úhlu,“ okomentoval historikovu práci Nejdl s tím, že je kniha skutečně čtivá, a zároveň je odborná.

