Knihovna bude kvůli přesunu zavřená od dubna

Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích se bude zcela uzavírat, a to od 1. dubna. Důvodem je stěhování do nových knihovních prostor do budovy Kulturního Centra Pivovar.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv