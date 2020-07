Pro čtenáře nastane v srpnu dlouho očekávaný den.

Městská knihovna Boženy Němcové opět obnoví svůj provoz. Kroky čtenářů ale budou od 3. srpna směřovat do nových zrekonstruovaných prostor v Kulturním centru Pivovar. Tyto prostory se nachází jen několik desítek metrů od původní budovy knihovny. V pátek 24. července se můžete přijít na nové prostory podívat. K dispozici je čas od 10:00 do 17:00, ovšem nebude možné si knihy půjčit, anebo již zapůjčené knihy vracet. S tím budou muset čtenáři městské knihovny počkat až do zahájení provozu, tedy do 3. srpna. Oddělení pro dospělé a děti jsou otevřená každý všední den, kromě úterý.