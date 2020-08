Ze záříjového programu Klubu českých turistů Domažlice vypadnou hned dvě akce.

První je zájezd do Starého Plzence a Dobříva, který se měl konat 4. září. „Zájezd rušíme pro malý počet přihlášených,“ vysvětlil předseda KČT Domažlice Petr Matějka. Turisté přijdou i o 19. září, a to o Vzpomínkovou pěší pouť z Klenčí pod Čerchovem do Furthu im Wald. Důvodem je vývoj koronavirové situace.