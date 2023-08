V současné době je janovické zařízení určeno jen pro čtyři nebo maximálně pět dětí. Nyní tam pečují o tři děti, ale postupem času by rádi rozšířili možnosti na více bytů. Vše je ale závislé od počtu zaměstnanců.

„Potřebujeme přibrat tzv. týdenní tety, které jsou u dětí ty hlavní, takže rádi uvítáme případné zájemce. Musí mít kladný vztah k dětem, péče v podstatě odpovídá tomu, jak se staráte o dítě doma. Takže musí umět uvařit, postarat se o úkoly, úklid, přípravu na školu a podobně. Zájemkyně by měly mít středoškolské vzdělání, ale není to podmínkou, případně se doškolí při kurzu,“ popsala podmínky Jandová.

Provoz je stejný jako v Klokánku, umístěny tam tak mohou být děti od narození do 18 let. Ale to by se mělo od roku 2024 změnit, do podobných zařízení by neměly být umisťovány děti do tří let věku. „Tak by to mělo být, pokud nepůjde o sourozeneckou skupinu, která vždy chodí celá,“ poznamenala Jandová.

Stejně jako lidé pomáhali Klokánku, nezapomínají ani na Koalu. „Strašně moc nám pomohli při zařizování bytu, při shánění oblečení, drogerie a podobně. Nyní máme materiálního zabezpečení dostatek, a proto máme stop stav. Ale i nadále vítáme finanční pomoc, protože financování je stále nedostačující, i když se zákon změnil,“ dodala Jandová.