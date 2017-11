Klenečtí přichystali besedu s ufologem a výstavu obrazů

Klenčí pod Čerchovem – Klenečský Výbor pro kulturu a sport pořádá v neděli 5. listopadu besedu s mytologickým archeologem, ufologem a odborníkem na mimozemské civilizace Karlem Jachanem alias Lerakem von Nachajem.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv VLP

Uskuteční se v neděli 5. listopadu od 14 hodin v zasedací místnosti knihovny v Domě přírody na Staré poště v Klenčí , navazuje na téma předešlých besed s názvem Proroctví o budoucnosti. „Po besedě od 16 hodin proběhne vernisáž výstavy obrazů v přízemí Staré pošty – Domu přírody (zrekonstruované prostory bývalé konírny). Výstava bude přístupná do 19. listopadu vždy ve středu, sobotu a neděli od 14 do 16 hodin. Přes Martinskou pouť (11. – 12. 11.) bude otevřena od 10 do 17 hodin,“ uvedl předseda výboru. Vstupné dobrovolné a celý výtěžek bude věnován na pomoc útulku pro staré a týrané koně v Miřkově „S.O.S. – Život pro koně“.