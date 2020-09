Klenečská školka se stala jednou ze Staveb roku Plzeňského kraje. Nominovaná byla v kategorii rekonstrukcí. Úspěch potěšil vedení městyse Klenčí pod Čerchovem i učitelky v mateřince.

Zahrada dovoluje pohyb, zapojení smyslů, spolupráci v týmu i samostatnost a poskytuje prostor pro skutečné zážitky. | Foto: Deník / Eva Kočková

„V podstatě je to komplex dvou staveb – školky a zahrady – přičemž se na pracích podílelo kolem deseti firem. Vše se muselo skloubit a někdy to byl ukrutný boj, ale výsledek je zdařilý,“ řekl starosta Klenčí pod Čerchovem Jan Bozděch s tím, že o umístění dětí do školky je velký zájem.