O stavbě bytových domů v Klenčí lze zatím mluvit jako o blízké budoucnosti. Ovšem konkrétní data realizace jednotlivých kroků či zahájení prací zatím nemůže být řeč. Pro městys to bude investice v řádech několika desítek milionů korun.

„Abychom vybudovali zamýšlené bytové domy v areálu bývalých kasáren, budeme se muset spojit i s nějakým developerem, který nám s celou záležitostí pomůže. Bude to totiž akce většího rozsahu,“ vysvětlil hned na úvod starosta Klenčí Jan Bozděch.

Pro něj je přilákání mladých rodin s dětmi do obce důležitým bodem, který nelze opomíjet. Populace v menších obcích a městystech stárne a mladou krev je třeba neustále doplňovat. Lákadlem by se pro rodiny s dětmi měly stát byty o velikosti 3 + 1, které budou v zamýšlených bytových domech.

„Byly by to nižší domy, rozhodně nepůjde o desetipatrové budovy,“ pokračoval starosta.

Minimálně by se do daného areálu vešly čtyři bytové domy. V současné době je ale třeba dokončit územní studii.

„Ta by měla říct, jak domy budou vypadat, jaký ráz bude daná lokalita mít, jaká bude úprava zeleně, napojení na sítě a další. Studii chceme dokončit do konce tohoto roku,“ zmínil Bozděch s tím, že na dokončení čeká i řada obyvatel.

Městys kvůli tomuto zamýšlenému budování koupil i areál Chodovie, kam se jako do průmyslové zóny přesunuly místní firmy a uvolnily tak v někdejším kasárenském areálu místo, které vedení městyse míní využít pro bydlení.

„Důvod, proč jsme Chodovii koupily, bylo sjednocení jednotlivých zón. Rozhodně nám nešlo o to dát firmám a živnostníkům vale, naopak. Podporují nás a nechceme, aby šli jinam. Pouze jsme sloučili dané oblasti. Do budoucna se tak kasárny stanou obytnou zónou. Vše navíc souvisí i se zamýšleným obchvatem. Ovšem to už je opravdu hudba budoucnosti,“ vysvětlil dále starosta Klenčí.

V současné době se v areálu kasáren nachází 55 bytů. V objektu jsou ale převážně byty o velikosti 1 + KK nebo 2 + KK, což nejsou dostatečné prostory pro rodinu s dvěma až třemi dětmi. Městys navíc nedisponuje pozemky, které by šly využít pro stavební parcely na rodinné domy. Bytové domy jsou tak prozatím tím nejvhodnějším řešením.