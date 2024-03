Klatovy obsadily třetí místo dle statistiky Obce v datech a získaly index 5,3, kdy maximum je ale 10. V porovnání s prvním místem, které obsadila Plzeň, to ale není velký rozdíl, jelikož ta získala index 6.

„Index kvality života porovnává všech 206 obcí s rozšířenou působností u nás v České republice a máme v podstatě 29 indexů, které se slučují a dávají nám celkové hodnocení obcí,“ uvedla manažerka společnosti Obce v datech Lucie Kratochvílová, která sdělila i jeden příklad, který Klatovům ubírá body. „Příkladem je index nezaměstnanosti v Klatovech, který je samozřejmě dán tím, že někteří obyvatelé od vás odjíždějí pracovat do Německa.“

Z ocenění má radost starosta města Rudolf Salvetr, který rovněž poukázal na některé faktory. „Ocenění mě těší. Mám radost z řady ukazatelů, které říkají, že kvalita života v našem městě je vysoká. Jsou tam pochopitelně záležitosti, které se můžeme pokusit zlepšit, byť je nedržíme pevně ve svých rukách. Například dostupnost lékařské péče či to, zda si další praktici otevřou ordinace v Klatovech. To je záležitost především zdravotních pojišťoven. Jsme v pravidelném kontaktu s Klatovskou nemocnicí a jsme připraveni jí pomoci při získávání lékařů do jejích řad,“ řekl starosta Rudolf Salvetr.

Mezi hodnocenými městy byly i Domažlice, které obsadily 7. místo s indexem 4,7, Horažďovice 9. místo (4,6), 12. místo Horšovský Týn (3,9), 13. místo Tachov (3,7) a 14. místo Sušice (3,5).