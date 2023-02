Zajímavostí loňských statistik je poměr prvodárců mezi oběma pohlavími. Zatímco v dlouhodobé evidenci dárců a stejně tak i v celkovém počtu odběrů za rok převažují muži, tak mezi loňskými nováčky převažovaly ženy. Prvodárkyň bylo 163, prvodárců 150.

I přes vyrovnané a uspokojující počty odběrů potřebuje i klatovská transfuzka stále nové a nové dárce, zvláště mladé. Průměrný věk dárců je totiž kolem padesáti let a dárci do 30 let věku tvoří jen necelých 15 procent. Krev lze darovat od 18 do 65 let věku. Pomoci by mohlo plánované otevření transfúzního pracoviště v Domažlické nemocnice, což se plánuje na jaře. „Domažlický region byl pokrytý jen našimi výjezdy, které se konají odpoledne. V nemocnici se ale naskytl prostor a i personál, který zaškolujeme, tak jsme se rozhodli, že bychom zkusili otevřít stabilní místo, které bude k dispozici jednou týdně dopoledne. Lidé tak budou moci přijít do nemocnice a ne odpoledne po práci do škol, kde se odběry konají nyní. Doufáme, že se to ujme a dáme dárcům další motivaci, aby chodili darovat,“ uvedla lékařka Zítková.

Někteří dárci ukončí dárcovství ze zdravotních důvodů, což je například v případě dárce rekordmana Václava Pikeše ze Sušice, který skončil ve svých 63 letech. Od roku 1993, kdy začal darovat, absolvoval 475 odběrů (69x krev, 406x plazma). Toužebnou magickou hranici 500 odběrů nakonec nedosáhl. „Nedá se nic dělat. I tak jsem ale mnohem víc spokojený, že mi zdraví dovolilo absolvovat 475 odběrů, než abych byl mrzutý, že jsem nestihl těch 25," řekl Pikeš.

Přes 400 odběrů mají za ním v Klatovech už jen tři muži, z nichž dva jsou stále aktivní dárci.