Zahradu po Chodským hradem v Domažlicích obsadili vojáci. Návštěvníci se tam dozvěděli mnoho zajímavého a seznámili se s dobovou technikou.

Kemp pod hradem v Domažlicích v rámci oslav osvobození. | Video: Daniela Loudová

V kempu v zahradě se představil Klub vojenské historie Hraničářský prapor 6 „Sibiřských úderníků“, který tam postavil dobový tábor čs. armády 30. let a ukázal život obyvatelstva za německé okupace a také připomínku povstání z roku 1945.

Nechyběla ukázka výzbroje, výstroje a dobové techniky americké armády z roku 1945. Za obdiv stojí fakt, že o veškerém vybavení vyprávěli návštěvníkům mladíci, kterým by mohl leckdo znalosti závidět, ale především také to, že dokázali podat výklad i v anglickém jazyce a dokázali odpovídat zahraničním návštěvníkům.

Zdroj: Daniela Loudová

Z kempu a techniky byli příchozí nadšení. „Vzal jsem sem syny, i když je jim teprve deset, tak mají o tyto věci a historii zájem. Bylo velmi zajímavé je pozorovat. Získali mnoho informací a přehled, co se na co používalo. Poslouchali i vyprávění, co se v roce 1945 odehrálo. Určitě vítám, že se konají oslavy osvobození v takové míře, aby se nezapomínalo a vše připomínalo a i děti věděly, co se dělo, a vyprávěly to pak dál,“ řekl Tomáš Rada z Domažlic, který kvitoval i to, že i mezi vojáky byli mladí kluci s velkým zájmem o historii.