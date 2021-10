Staré budovy a továrny lákají díky své historii mnohé lidi k jejich prozkoumání. A tak se již dříve do té sušické vydaly dvě fotografky Iva Borovanská a Pavla Kalistová. Jejich objektivy zaznamenaly, jak se na ní podepsal čas i nezvaní návštěvníci.

SOLO, kdysi chlouba, dnes slzy v očích. Takový dojem vzbudila v ženách návštěva sirkárny. „SOLO Sušice je firma známá po celém světě a do roku 2008 sirky dodávala co celého světa. Prošly jsme areál této bývalé fabriky a pohled je velmi smutný. Dnes jsou jediní obyvatelé bezdomovci. V bývalých výrobních halách a kancelářích jsou rozházené etikety, papíry, hadry, barely a zbytky vybavení laboratoří,“ popsala Borovanská.

Na mnoha místech je patrné řádění vandalů, sprejerů, přespávání bezdomovců, i přesto tam ale při pohledu na stav objektu a všech strojů padají myšlenky, jak se tam lidem pracovalo, jak se dívali při práci přes vysoká okna. O několik let nazpět se vrátíte i díky stále se povalujícím nedodělaným sirkám či natištěným etiketám, které byly přichystané na nalepení na krabičky. Toho už se ale nedočkaly. Výroba tam definitivně skončila v roce 2008.

Firma SOLO Sušice se transformovala na firmu SOLO MATCHES & FLAMES, a. s., která působí jako obchodní společnost obchodující se zápalkami a zapalovači. Budovy v Sušici jsou částečně využívány firmami, některé chátrají a část jich byla prohlášena za kulturní památku, například tzv. červený domeček.

Fotografky tak možná tehdy byly jedny z posledních, které se do budov podívaly, protože v současné době jsou mnohé již srovnané se zemí. „Vydaly jsme se pořídit pár fotografií, aby byl důkaz, že tam někdy něco takového stálo,“ dodala Borovanská.

Na řadu už přišly i budovy, které viděl každý, kdo přijížděl do města od Klatov. I když to v posledních letech byl spíše žalostný pohled, stále to k Sušici patřilo a lidé vzpomínali. Nyní už zbude ze slavné sirkárny jen minimum a co bude na dané místě jiného, stále není jisté. „Skoro bych řekl, že dochází na má slova, která jsem asi před deseti lety říkal, že pokud tam neumožníme investorovi vybudovat obchodní park, který si myslím, že byl podle studií, které předložil včetně vizualizací, od pohledu hezký. Byl daleko lepší než v Klatovech, ve Strakonicích, nabízel sortiment, který v Sušici dlouhodobě chybí a pro který si obyvatelé jezdí právě do zmiňovaných měst. I když nejsem příznivcem obchodních center, tak jsem říkal, že pokud tady nebude postaveno, tak areál zde bude další léta chátrat a je to tak. Vlastník má nyní povolenou demolici objektů, vyjma památkově chráněných. Další využití areálu je ve hvězdách," řekl starosta Sušice Petr Mottl.

Nyní tak kolemjdoucí sledují, jak mizí kus historie, která k Sušici neodmyslitelně patřila.