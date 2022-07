V pětiboji obsadil David Nejdl 1. místo a stal se mistrem světa v kategorii juniorů. Druhé místo v kategorii juniorek patřilo jeho sestře Lucii a třetí místo v juniorech obsadil šestnáctiletý Jakub Schleiss. David Nejdl se navíc stal mistrem světa také ve čtyřech jednotlivých disciplínách z pěti a byl členem vítězného týmu. Domů si tak dovezl šest zlatých medailí ze sedmi možných. Lucie Nejdlová si dovezla z jednotlivých disciplín 1x zlato a titul mistryně světa, 1x stříbro a 3x bronz, Jakub Schleiss pak 2x bronz. Lucie i Jakub byli také členy vítězných týmů.

Sedmnáctiletý David Nejdl soutěží letos naposledy v juniorské kategorii, na prvním mistrovství republiky byl už jako desetiletý. „Od malička mě bavilo chytat plastové rybičky a to mě přivedlo k nástupu do rybářského kroužku,“ řekl David Nejdl. Čtrnáctiletá Lucie Nejdlová letos zazářila i na mistrovství ČR v kadetkách, kde skončila třetí a porazila i starší soupeřky. Rybolovu se závodně věnuje asi od sedmi let.

Terčové disciplíny trénují sourozenci denně, na 'dálky' jezdí dvakrát až třikrát týdně. „Letos ještě z těch větších závodů jedeme finále Českého poháru a na finále Světového poháru do Německa,“ sdělil trenér kdyňských rybářů Vladimír Nejdl.

Stále populárnější Hobby horses ovládli v neděli park u Muzea příhraničí