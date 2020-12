Majitelé psů jsou z hlediska výše poplatků rozděleni do čtyř skupin. Pro ty z obcí přilehlých ke Kdyni dosud poplatek činil 80 korun za prvního psa, za každého dalšího pak 120 Kč. Zastupitelé se shodli na zvýšení této sazby na 200 korun za prvního psa a za každého dalšího na 300 korun oproti dosavadním 120 Kč.

Kdo má své pejsky v rodinném domě nebo na zahradě mimo území Kdyně, dosud platí 100 korun za prvního psa, za každého dalšího 150 Kč. Nyní bude nově platit 300 korun za prvního a 450 Kč za další psy.

V další kategorii platili majitelé za psa žijícího v panelovém či bytovém domě, a to 400 korun. Každý další pes je pak přišel na 600 korun. Poplatek se navýší na 500 korun za prvního psa a na 750 Kč za další.

„Je to velký nárůst, toho jsme si vědomi, ovšem se psy přichází také hodně nákladů, které musí hradit město. Poplatky mají dvě funkce. Jednou je přispět do rozpočtu města, ta druhá je regulační. Nejde nám o to, aby si lidé nepořizovali pejsky, ale aby v jednom bytě v paneláku nebylo pět deset psů. Pokud mám za jednoho psa zaplatit 500 korun, dát za dalšího 750 se mi už nebude chtít,“ vysvětluje místostarostka Kdyně Věra Říhová.

Poslední skupinu tvoří lidé nad pětašedesát let, kteří platí 200 korun za jednoho psa a za každého dalšího stejnou částku. Nyní se sníží poplatek za prvního psa na 150 Kč a za další psy zůstává v dvousetkorunové výši.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

VÍCE I ZA POPELNICE

Změní se také ceny poplatků za svoz komunálního odpadu. Část platby je odvozena od velikosti sběrné nádoby. Při standardní velikosti činí výše poplatku 1400 Kč za rok bez ohledu na to, kolik osob se na naplnění jedné popelnice podílelo. U poplatníků, kteří žijí osamoceně a pobírají starobní či invalidní důchod, činí poplatek 700 Kč.

Poplatek tvoří ještě druhá část. „Ta vychází ze skutečných nákladů na svoz komunálního odpadu v přepočtu na poplatníka, zohledňuje podíl jednotlivce na produkci odpadu. Za rok 2019 činily celkové náklady svozu netříděného odpadu 2 482 000 Kč,“ uvádí starosta Oskar Hamrus.

Z toho byla rozpočítána částka 451 Kč na poplatníka ročně, nově to bude 500 Kč. „Částka je vypočtena ze skutečných nákladů předchozího kalendářního roku doložených technickými službami města,“ dodává Hamrus.