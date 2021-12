Deník na návštěvěZdroj: Deník„Začalo to první vlnou covidu, to jsme měly dva měsíce zavřeno. Se sestrou jsme se domluvily, že nebudeme mít ani výdejní okénko. Zůstala jsem doma, syn chodil do první třídy a měl distanční výuku,“ sdělila Lucie Jílková.

S penězi byly kavárnice na hraně, Jana nastoupila do supermarketu jako prodavačka. Když se situace zlepšila, začaly s výdejovým okénkem a Jana se po třech měsících vrátila do kavárny. Loni na podzim sestry věděly, že provoz kavárny zasáhne i uzavření mostu, u něhož se kavárna nachází. „Mobilita lidí poklesla o padesát procent, přišly jsme o všechna auta, o turisty, ale i o studenty ze školy, kteří k nám chodili přes most pro svačiny,“ uvádí Jílková. Když vláda znovu omezila restaurace a služby, věděly kavárnice, že to nebude na měsíc. Zavřeno bylo do jara.

Do kavárny pak chodili hlavně stálí zákazníci. „Nejtěžší bylo popasovat se s tím, že tu v práci se mnou není ségra,“ řekla majitelka kavárny, které pomohl i manžel. Teď je návštěvnost na hraně, pouštíme jen očkované, což mi přijde zvrácené,“ řekla.

Když Lucie Jílková začínala, chtěla vytvořit místo, kde se budou lidé cítit hezky a dají si dobrou kávu. Se sestrou byly podle ní pravděpodobně první v okrese, kdo začal zákazníkům nabízet výběrovou kávu. "Chtěly jsme dělat něco jinak než to dělají v okolí. Ale co se týče návštěvnosti, nelze srovnávat Domažlice a Horšovský Týn, v němž se pohybuje méně lidí," uvedla Jílková.

Přišla také s nápadem dělat v kavárně snídaně. Ty si mohly návštěvníci dopřát pouze po dobu jednoho měsíce. "Klasické snídaně, lívance a podobně, sama nezvládnu. A teď není taková situace, abych mohla platit zaměstnance. Věřila jsem, že s kuchyňkou se kavárna někam posune. Ale stále doufám, že to vyjde a budeme snídaně zase připravovat. Lidé přijdou a já už mezi dveřmi vím, co si dají. Mám to tu ráda," dodala Jílková.