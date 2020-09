Do karantény nemusely jen děti v Holýšově, ale i duchovní.

Konkrétně se musel stáhnout do ústraní domažlický farář Miroslaw Gierga, který se v úterý 8. září setkal s plzeňským biskupem monsignorem Tomášem Holubem, u kterého vyšel test na nákazu COVID-19 pozitivně. Ten hned kontaktoval na základě principu samotrasování všechny osoby, s nimiž přišel před nástupem do karantény do kontaktu. Domažlický farář tak musí setrvat v karanténě minimálně do 18. září. Z toho důvodu se musel omezit i počet bohoslužeb. Některé mše odpadly, další vedl monsignor Emil Soukup.