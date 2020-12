Kaplička byla dlouhou dobu částečně rozpadlá, než se ji vedení města před několika lety v čele s tehdejším starostou Hynkem Říhou rozhodlo opravit. Stále však byla až dosud prázdná, posledním krokem bylo tedy osazení patřičnými sochami.

„Nyní máme další místo, kde se můžeme zastavit, pokochat se, popřemýšlet nebo poprosit za odpuštění za chy-by, kterých se v dnešním uspěchaném světě dopouštíme,“ uvádí starosta Martin Kopecký.

Vznik nových soch iniciovala Eva Vondrašová jakožto předsedkyně komise pro zámek Poběžovice, která pracuje pod radou města. Jejich vytvořením byla poté pověřena umělkyně z Domažlicka Marcela Jeřábková. Kříž mezi sochami je dílem hostouňského uměleckého kováře Jana Ďuriše.

„Lidé si mohou na sochy sáhnout pro štěstí, jako to rádi děláváme. Řada z nás si jde při cestě do Plzně sáhnout na andělíčka, protože doufáme, že nám to štěstí zajistí. Teď máme takové místo tady, kaplička byla dlouhou dobu prázdná a prázdnotu nikdo nemá rád. Pojďme vrátit život tomuto místu,“ líčila Eva Vondrašová.

Pro místní, kteří se před kapličkou sešli, aby byli svědky slavnostního odhalení soch, bylo připraveno občerstvení, mohli se tak v chladném počasí ohřát svařákem.