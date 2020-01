Že se v kultuře myslí jen na starší návštěvníky či seniory není pravda. Na své si tento víkend přijdou mladí, a hlavně teenageři.

Kapitán DEMO, aneb Jiří Burian. | Foto: archiv MKS Domažlice a Kapitána DEMA

Jméno Jiří Burian možná nic neřekne, ale Kapitán DEMO už ano. V sobotu 18. ledna od 19:30 hodin v sále Městského kulturního střediska Domažlice ukáže, co je jeho bizarní tajemná postavička zač. „Jeho vystoupení doprovází pestré a originální kostýmy, satirický humor a chytlavé melodie. To všechno posluchači oceňují. Jiří Burian se navíc nebojí dotknout jakéhokoli tématu,“ uvedl Patrik Zuber z programového oddělení MKS v Domažlicích. Svými texty se tak Kapitán DEMO strefuje například do celebrit sociálních sítí, politiků či korupce. V současné době je jednou z nejviditelnějších postav české hudební scény a je oceňován nejen fanoušky, ale i odbornou kritikou.