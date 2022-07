Oblíbené letovisko se nachází na jižním pobřeží Anglie. Kromě mnoha historických zajímavostí, restaurací a hotelů, jež si oblíbil i světoznámý detektiv Hercule Poirot, zde mají své sídlo také dvě univerzity – University of Brighton a University of Sussex.

„V jazykové škole The English Language Centre jsem si vybrala kurz pro učitele zaměřený na výuku jazyka, metodologie a britské kultury. Všechna témata se nenásilně prolínala a byla okořeněna i tipy k využití technologických vymoženosti ve výuce,“ sdělila Černá.

Kurzisté začínali v 9 hodin ráno, výuka včetně dvou přestávek probíhala do 15 hodin. V kurzu se domažlická kantorka potkala s kolegy z různých zemí – Polska, Maďarska, Itálie, Německa i České republiky. „Dohromady nás bylo 15, ale průběžně jsme se rozdělovali do dvou skupin, protože každá dvouhodinová lekce nabízela dvě různá témata a my jsme si mohli vybrat podle svého zájmu,“ vysvětlila.

Často tedy docházelo k mísení účastníků, což se nakonec ukázalo jako velká výhoda, jelikož v menším počtu intenzivně kooperoval skutečně každý s každým.

Komunikaci v angličtině Petra Černá následně praktikovala i v hostitelské rodině. „Měla jsem obrovské štěstí na velmi milý starší manželský pár, který mi věnoval svoji každou volnou chvilku. Konverzovali jsme při snídani, po mém návratu z výuky a následně při večeři, která se mnohdy protáhla až na téměř tříhodinovou záležitost,“ popsala s úsměvem kantorka.

Díky této zkušenosti získala nový pohled na život ve Velké Británii, mohla cítit i emoce, které Angličané zažívají ve spojení s brexitem. Podle kantorčiných slov jej mnozí považují za velkou prohru a selhání vůbec. „Litují dne, kdy došlo k referendu, které definitivně rozhodlo o budoucnosti království a jejich národa. Cítí, že se trhají vazby mezi nimi a ostatními státy EU, obávají se budoucnosti a toho, kam bude Velká Británie směřovat,“ řekla Černá.

Nedílnou součástí učitelčina pobytu bylo i ochutnávání místní kuchyně, proto neopomněla populární fish and chips, všudypřítomné sendviče, ani oblíbený nápoj cider.

Ve volných chvílích se procházela po pláži, naslouchala křiku drzých racků, navštívila královské sídlo Royal Pavilion a starobylou čtvrť The Lanes. Jeho architektonický vzhled je inspirován Indií a interiéry mají orientální charakter. Nejznámější atrakcí Brightonu je však asi Brighton Pier, největší molo, na němž najdete zábavní park a restauraci. Město je kromě svých památek, pláží a vzdělávacích institucí známé také svojí otevřeností k lidem z komunity LGBT (zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby, pozn. red.).

Kurzisté si skvěle rozuměli, a tak se rozhodli podniknout i společný výlet na část křídových útesů lemujících anglické pobřeží, známou pod jménem Seven Sisters. Procházku zahájili u mysu Beachy Head a odtud po útesech pokračovali do Birling Gap až ke vstupu do národního parku Seven Sisters Country Park.

„Z Anglie jsem si kromě nových poznatků pro výuku odvezla mnoho zážitků a milých vzpomínek na lidi, s nimiž jsem měla možnost se seznámit,“zakončila Černá.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.