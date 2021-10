V nejmenším volebním okrsku na Domažlicku letos hlasovalo 93 procent voličů. Informaci v sobotu krátce po 14. hodině potvrdil zapisovatel Jiří Martínek. Mezi posledními voliči byla i členka komise Petra Radová. Ta pro své kolegy dokonce během dopoledne upekla k obědu kuře, na němž si společně pochutnali.

Kaničky, nejmenší volební okrsek na Domažlicku, hlásí 93procentní účast. Na snímku jsou Pavel a Zdeňka Majerovi. | Foto: Deník/Klára Mrázová

I přes zdravotní hendikep dorazil v sobotu po 11. hodině na tamější úřad Pavel Majer. Protože volební místnost se nacházela v malém kulturním sále nahoře v patře, přinesla mu komise přenosnou urnu ke dveřím. „Účastním se pravidelně. Je to pro mě důležité, a tak jsem chtěl vyrazit za každých okolností,“ uvedl muž. Doprovodila ho manželka Zdeňka Majerová. „Měli jsme na návštěvě dceru, takže časově se nám to hodilo až v sobotu,“ doplnila. Volby si nenechala ujít ani Anna Mrázová, která v Kaničkách bydlí 52 let.