Číslo jedna připadlo klatovskému zastupiteli Jánu Ridzoňovi. „Jednička znamená nejlepší výběr, taky zodpovědnost udržet tuto pozici až do cíle. Čtyři jedničky mám v datu narození. A vysokou jsem udělal na samý,“ okomentoval vylosované pořadí Ridzoň. Jedničky má zřejmě osudové.

S trojkou je velmi spokojený sušický zastupitel Jan Janda. „Pro mne se význam čísla 3 pojí se symbolikou kreativity, hojnosti a životodárné síly. Obecně užívaným symbolem trojky je trojúhelník, který povyšuje spojení dvou bodů, které představuje dvojka, na úplně nový rozměr. Trojka je představitelem vzniku něčeho nového vlivem spojení dvou protikladů. Trojka obsahuje mužskou i ženskou energii a představuje mimo jiného především tvořivost, přátelství a vyjádření se. Mohl jsem si vůbec přát lepší číslo?,“ okomentoval svoji pozici Janda.

Šťastnou sedmičku, jak se většinou tomuto číslu říká, získal starosta Bělé nad Radbuzou a radní Plzeňského kraje Libor Picka, který ale sází spíše na své zkušenosti. „Nejsem numerolog. Jsem tady pro lidi třicet let a já myslím, že to mnozí dokáží ocenit. A pokud to číslo dokáže podpořit, tak to bude jedině dobře,“ řekl Picka.

Čísla kandidátů dle losování

1 SPD a Trikolora: Ing. Ján Ridzoň

2 Sociální demokracie: Václav Sladký

3 Česká pirátská strana: Jan Janda

4 nezávislý kandidát: Mgr. Bc. Robert Baxa, LL.M.

5 Komunistická strana Čech a Moravy: Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA

6 Pro náš kraj: Bc. Stanislav Antoš

7 Starostové a nezávislí: Ing. Libor Picka

8 ANO 2011: Jan Látka

9 Občanská demokratická strana: Ing. Vladislav Vilímec

Senátní obvod 11

Dle zákona 247/1995 Sb zahrnuje: celý okres Domažlice, část okresu Klatovy ohraničená na severu obcemi Chudenice, Dolany, Klatovy, Předslav, Bolešiny, Myslovice, Obytce, Mochtín, Číhaň, Kolinec, Hrádek, Budětice, Rabí, Hejná.