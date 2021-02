I včera byla nejhorší situace s několikakilometrovými kolonami v Rozvadově. Někteří řidiči se proto raději vydávají přes Folmavu.

„Na Rozvadově jsou kolony příšerné. Tiráci si to mezi sebou řekli a začali jezdit přes Folmavu, eventuálně Strážný,“ říká šofér Zdeněk Pánek ze Znojma. Včera už podruhé v tomto týdnu absolvoval testy na koronavirus. „V pondělí to na Folmavě bylo horší. Čekal jsem tři hodiny. Teď už se doba zkrátila zhruba na hodinu, včetně testu,“ porovnal rodák ze Znojma.

On i jeho kolega Stanislav Loprais raději vyrážejí s větším časovým předstihem, aby stihli do Německa včas dorazit. „Je to stres, abychom zvládli vykládku v Mainburgu. Stejné je to při zpáteční cestě,“ dodal Pánek.

Jelikož Německo zařadilo Českou republiku mezi oblasti s vysokým výskytem mutací koronaviru, od pondělí jsou na hranicích kontroly. Každý řidič se musí prokázat negativním testem na onemocnění covid-19, jenž nesmí být starší 48 hodin.

Petr Maxa z Klatov do Německa jezdí denně. A protože mu včera v půl páté ráno končila platnost testu, zamířil na Folmavě na odběrové místo. „Dopředu jsem se zaregistroval. Mailem mi přišel QR kód, který jsem společně s doklady ukázal. Pak následoval test. Výsledek je asi za dvacet minut,“ popsal.

Ve frontě stál také Michal Drapák z Jičína. „Je to hlavně časová zabíračka. Částečně to zdržují cizinci, kteří nerozumí a těžko pak vyplní všechny formuláře,“ sdělil.

POSÍLILI TESTOVÁNÍ

Stále komplikovaná je situace především v Rozvadově. Krajští hasiči tu zřídili druhé odběrové místo. „Od osmi hodin večer do pěti hodin ráno jsme provedli více než 380 odběrů, od pěti do sedmi ráno pak dalších šedesát,“ vyčíslil včera mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Doplnil, že na hranice přistavili tři kontejnery, které slouží jako zázemí, z něhož vydávají lidem čaj.

Ačkoli mnozí řidiči kamionů se testují přímo na hranicích, někteří se v úterý objevili v Tachově. „Někde se dozvěděli, že ve městě je odběrové místo. Ale nikdo už je neinformoval, že na testy je třeba se objednat. Začali s kamiony jezdit až do areálu sportovišť a málem způsobili dopravní kolaps. Museli jsme to řešit s policií,“ uzavřel tachovský starosta Ladislav Macák.