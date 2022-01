Méně obvyklé je odvezení stromku do zoologické zahrady nebo k myslivci. V takovém případě je však nutné se předem domluvit, jaké stromky kde přijímají a hlavně musí být stromek důkladně odstrojený, aby zvířatům neublížil.

Lidé také mohou strom odvézt do sběrného dvora v místě trvalého bydliště.

„Živé stromy se do sběrného dvora mohou běžně dávat, jedná se o biodpad. Stromy by při převzetí měly být nařezané na půlmetrové kusy,“ sdělil Marek Janoch, vedoucí obchodního oddělení společnosti Marius Pedersen. Například do holýšovského sběrného dvora mohou obyvatelé Holýšova nebo Dolní Kamenice přivézt měsíčně až jeden kubík bioodpadu bez poplatku.

Domažlické technické služby zase plánují v období od 3. do 19. ledna rozmístit po městě velkoobjemové kontejnery pro sběr vánočních stromů.

Zaměstnanci sběrných dvorů upozorňují, že popeláři, kteří svážejí komunální odpad, si stromky neodvezou, zničili by si lisovací zařízení ve voze. Není proto vhodné nechávat stromky odložené venku u popelnic.

A jak je to s umělými stromky?

Takový stromek lidé po Vánocích zabalí do krabice, strčí na půdu a je vystaráno. Ale ani stromky z plastu nevydrží věčně hezké. Když nastane jejich čas, mohou je lidé rovněž předat do sběrného dvora. Stromek z tvrzeného plastu by neměl přijít do žlutého kontejneru, ani do kontejneru na komunální odpad.

Holýšovští a Dolnokameničtí mohou ve sběrném dvoře odevzdat i plastové odpady zdarma, pokud hmotnost těchto odpadů nepřesáhne měsíčně sto kilogramů.

Je řešením vánoční stromek v květináči?

Oblíbeným se stal živý stromeček v květináči, stačí ho zalévat a v nádobě vydrží zase do příštích Vánoc. Na jaře jej lze přesadit ven. Nevýhodou je pouze špatná snášenlivost teplotních rozdílů, na ni je třeba při manipulaci se stromkem myslet. Některé obchodní řetězce také vykupují po Vánocích zpět stromky, které prodaly.