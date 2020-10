K víkendovým volbám do Plzeňského kraje zamířila jedna z nejstarších voliček Domažlického okresu.

Marie Holubová z Chodova, byla jednou z nejstarších voliček. | Foto: Josef Holub

Lístek do volební urny o víkendu i Marie Holubová z Chodova na Domažlicku, která v prosinci oslaví 95. narozeniny. Marie k tomu přistoupila jaksepatří zodpovědně, a to v roušce a přímo z automobilu. Co se týká Chodova, ze 604 potenciálních voličů svůj hlas odevzdalo 237 z nich.