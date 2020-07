Třicet let. Tolik uplynulo od pádu bariér mezi dvěma zeměmi – Německem a Českou republikou. Právě třicetileté výročí otevřeného pohybu, přeshraniční spolupráce, přátelství a partnerství oslavili zástupci Domažlicka, Plzeňského kraje a Bavorska na hraničním přechodu Lísková-Höll na Domažlicku.

Před třiceti lety Lískovou navštívily zástupy lidí, plakalo se a usmívalo z nově získané svobody. Dnes se skloňovala především korona. Ta totiž ukázala, že stačí málo, abychom měli novou Železnou oponu.

„Poslední týdny a měsíce byly důkazem, že vzájemné přátelství a partnerství můžeme snadno ztratit,“ zmínil Markus Ackermann, starosta Waldmüchenu, partnerského města Klenčí pod Čerchovem. Jeho starosta Jan Bozděch, který s Ackermannem tvořili 'malou moderátorskou dvojici' celého setkání přidal i svůj postřeh. "Bylo zvláštní, když jsem přijel na hranice a nemohl přejet dál."

Jejich názor doplnil Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje. „Není totiž samozřejmé mít hranice otevřené."

Třicet let se mezi Plzeňským krajem a Bavorskem budoval společný prostor, sdílí pracovní trh, hospodářství, bezpečnostní politiku i kulturu.

„Z toho všeho jsme profitovali a v době korony jsme zažili, co vše díky uzavřeným hranicím nefungovalo. To, že uzavřené hranice narušily plynulý chod jen dokazuje, že jsme vše po těch třicet let budovali správně a využili jsme naše šance,“ pokračoval na slavnostním setkání zemský rada a předseda Krajského sněmu Horní Falce Franz Löffler, který po celou dobu krize udržoval komunikaci i s Plzeňským krajem a snažil se jednat i s českou vládou o otevření hranic s Německem. Nemohl nezmínit i ožehavou situaci kolem pendlerů, kteří údajně zamořovali Domažlicko COVIDem chyceným v Německu. Na závěr však vyřkl důležité poselství: „Je to předání informací lidem na obou stranách hranic. Aby věděli, že náš společný prostor žije, korona jej nezbrzdila. je to naše vlast, společný životní prostor a naše země,“ dodal v den, který byl před třiceti lety zlomový pro většinu Čech. Zároveň se ale 1. červenec stal i dnem, kdy v České republice padla veškerá protikoronavirová opatření. Odložili jsme roušky a můžeme se vrátit k normálnímu způsobu života.

"Do budoucna je důležitá jedna věc, a to abychom dovedli vytvořit společné zdravotnické standardy. Nemuseli bychom pak zavírat hranice. Myslím si, že tohle je práce, do které by se celá Evropa měla pustit," řekl na samý závěr Löffler.

Toto jubileum a slavnostní den bude 1. červencem počínaje připomínat i nově vysazený strom, takzvaný Strom přátelství, který vsadili zástupci z obou stran. Kromě zástupců z kraje se na setkání dostavili i starosta Klenčí Jan Bozděch, místostarosta Domažlic Stanislav Antoš či starosta domažlického partnerského města Furth im Wald Sandro Bauer. Každý z důležitých hostů si tak 'hodil lopatou' či se chopil kropáče pro první stromovou zálivku.

Pak slavnostní setkání pokračovalo na Čerchově, nejvyšším vrcholu Českého lesa, jízdou k Bendově chatě a završilo jej již méně formální společné posezení.