Nebývalého úspěchu dosáhl Jiří Foist z Postřekova na mistrovství Rakouska. V závodě chladnokrevných koní exceloval s hřebci Narexem a Nachem. V kategorii jednospřeží vybojoval zlato a bronz, ve dvojspřeží pak přidal do sbírky další nejcennější kov.

Jiří Foist a jeho koně Narex a Nacho jako jediní reprezentovali Českou republiku na mistrovství Rakouska. V soutěži vybojovali dvě zlata a jeden bronz. | Foto: archiv soutěže

Konkurence v soutěži byla silná a zamířili na ni ostřílení účastníci, mimo jiné také několikanásobný evropský šampion. Foist a jeho slezští norici navíc jako jediní reprezentovali Českou republiku. „Když jsem ráno vyrazil do sprchy, první, co jsem viděl, byl kamion s nápisem – rakouský tým, mistr Evropy roku 2017. To mě zdravě namotivovalo,“ řekl muž, který sice žije s rodinou na statku ve Starém Sedle na Tachovsku, ale je hrdý na své kořeny. Také proto si vzal do Rakouska kromě české vlajky i chodský prapor. A tuzemsko i svou rodnou obec zastupoval skvěle. Na stupních vítězů stanul hned třikrát.