Vláda v týdnu rozhodla, že se od pondělí 12. dubna mohou za přísných hygienických podmínek konat závěrečné zkoušky v autoškolách. Podle jejich provozovatelů si však žáci na průkaz ještě počkají, žadatelů o řidičák je kvůli několikatýdennímu nezkoušení velké množství a autoškoly zatím s úřady komunikují zkušební termíny, kterých však nebude dostatek.

Podle majitele a instruktora plzeňské Vlídné autoškoly Oldřicha Žáčka je v současné době v autoškolách obrovský přetlak. Lidé čekají nejen na zkoušky, ale také na přijetí do kurzu. „Šest týdnů se nekonaly zkoušky, ale autoškoly fungovaly. Dělali jsme tzv. na sklad. Žákům přece nemohu říct, že po ukončení výcviku si počká týdny či měsíce, až se vláda rozmyslí a pak teprve půjde na zkoušky. To by přece nemělo smysl, když dlouho neseděl za volantem,“ vysvětlil instruktor.

Klientům proto Žáček nechával dvě nebo tři jízdy před koncem kurzu proto, aby je v případě uskutečnění závěrečných zkoušek mohl žák dojezdit a byl tak lépe připravený.

„Loni jsme byli tři měsíce zavření, teď se pro změnu nesmělo zkoušet. To je jedno omezení za druhým. Do toho chytne každou chvíli někdo covid. Lidé se do kurzů hlásí, ale jsou plné stavy a autoškoly nepřibírají. Mám štos přihlášek, ale v téhle situaci prostě není čas,“ popsal Žáček.

Doplnil také, že má mnoho klientů, kteří už měli řidičáky nebýt omezení dávno mít. „Ti právě teď čekají na zkoušky,“ poznamenal.

Kdy se přesně budou zkoušky konat a kolik se bude moci přihlásit lidí však Žáček zatím netuší. „Psal jsem email na magistrát, abych zjistil termíny zkoušek a jaké množství zájemců se bude zkoušet. Bylo mi odpovězeno, že je to v řešení. Takže zatím nevíme nic,“ uzavřel.

Že budou termíny zkoušek přeplněné si myslí rovněž majitel plzeňské autoškoly Sládek Aleš Sládek. „Když se několik týdnů vynechá, tak ten přetlak tam bude opravdu veliký. Rád bych termíny zkoušek znal, ale zatím je to všechno v řešení,“ řekl Deníku Sládek.

Na zkoušku v autoškole už netrpělivě vyčkává Michaela Dvořáková z Plzně. „Loni na podzim jsem se rozhodla, že si udělám řidičák. Nevěděla jsem ale, že se kvůli koronaviru papírů dočkám až za půl roku. Vláda nejprve autoškoly zavřela, pak se směly dělat zkoušky bez jízd, pak jízdy bez zkoušek, do toho jsme chytila covid,“ popisuje žadatelka.

„Nyní čekám na to, až mi v autoškole oznámí termín zkoušky. Co ale vím, tak si ještě počkám. Termíny prý ještě nejsou domluvené a žadatelů o průkazy bude teď po uzávěře hodně,“ uvedla Plzeňanka.

Zkoušky se podle ministerstva dopravy budou moci od pondělí konat v učebně, kde bude maximálně 10 osob s respirátory. Také při praktické zkoušce musí mít všichni v autě nasazený respirátor.