Šlo o náročný přesun. Jeřáb začal nakládat pomník v klatovské dílně kolem osmé hodiny ranní. Před cestou bylo potřeba obě části, tedy čtyřtunovou žulovou desku a takzvaný stůl setkávání, dobře zabezpečit. „Snažili jsme se předejít tomu, aby se něco stalo. Ale riziko je vždycky. Půl roku na něčem pracujete a pak se může vše během minuty pokazit. Nicméně jsem obklopený skvělými lidmi, takže to jde dobře,“ zhodnotil Fiala.

V deset hodin dorazil kamion do Domažlic, konkrétně na pozemek pod zahradou Chodského hradu. Přesně tudy v květnu 1945 přicházeli první američtí vojáci do města. Jeřábník opatrně vyzvedl z nákladového prostoru kamionu obě části pomníku. Asistovalo mu několik kolegů i samotný autor díla, kteří mohutné kvádry přidržovali. „Osazování na místo je pro mě největší adrenalin,“ řekl sochař.

Větší část pomníku – čtyřtunovou žulovou desku s děkovným nápisem, datem osvobození města 5. 5. 1945 a fragmenty americké vlajky z jedné strany a české ze strany druhé – bylo totiž potřeba dobře ukotvit a poté připevnit k základu.

Pak přišel na řadu stůl setkávání. Žulové lavice už na pozemku ležely, připravený byl i podstavec, na nějž muži v úterý přidělali kamenný stůl. Jeho deska nese jména čtyř amerických veteránů, Matta Konopa, Roberta Gilberta, Jamese Duncana a Hermana Geista, kteří se na osvobození podíleli a v minulosti se stali čestnými občany Domažlic. Součástí je anglický nápis, válečné motto amerických vojáků: We came not to take anything of yours. We came with an idea: freedom (Nepřišli jsme vám cokoliv vzít, přišli jsme s myšlenkou svobody).

Na stole jsou ještě přilba amerického vojáka a chodský klobouk, obojí rovněž ze žuly. „Artefakty jsem dělal dvakrát. Nejdřív se mi příliš nepovedly. Chtěl jsem, aby se co nejvíce podobaly originálům,“ vysvětlil Fiala.

Za vznikem pomníku osvobození stojí rodiny veteránů z USA. Ty uspořádaly sbírku a obrátily se na vedení Domažlic, jež se nápadu ujalo. Náklady projektu nakonec přesáhly milion korun. Zhruba 430 tisíc korun vybrali Američané, zbytek dalo město ze své kasy.

Slavnostní odhalení díla se koná v neděli od 14 hodin. Nutné je však dodržovat platná opatření, včetně omezeného počtu lidí. „Opravdu mě mrzí, že rodiny válečných veteránů se nemohou akce zúčastnit. Pošleme jim alespoň fotky a videa,“ sdělil starosta Zdeněk Novák.