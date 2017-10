Jen v osmi obcích na Domažlicku nevyhrálo ANO

Domažlicko – Velký nástup hnutí ANO ve sněmovních volbách zaznamenalo i Domažlicko. Jen v osmi z 85 obcí se na prvním místě objevily jiné strany.

Ilustrační fotoFoto: Libor Plíhal

V Močeradech zvítězila SPD. „Moc to nechápu. U nás má hlas každého voliče dvouprocentní váhu, jelikož celkový počet voličů byl 49. Tak jako v každé vesnici, tak i u nás byly vylepeny předvolební plakáty, jinak o žádné kampani, která by v naší obci měla proběhnou,t nevím. Myslím si, že občané čerpali náměty hlavně z televize a z letáků, které chodily do schránek. Také si myslím, že i občané si to v obci mezi sebou řekli a je to hned. Sešli se čtyři babičky, jedna z nich zmínila, že se jí líbí ten a ten, domluví se, že ho budou volit všechny a tím pádem to může úplně změnit celkový výsledek,“ míní starosta Josef Starý. „Spíše starší občané, kteří se bojí muslimů, podlehli podle mého názoru obavám, tak proto volili Okamurovu stranu,“ vysvětluje si úspěch SPD ve své obci starosta Němčic u Kdyně Jan Hvizd.

Jedinou neporaženou baštou ODS zůstala Pec pod Čerchovem. „U nás má pravice dlouhodobě silnou základnu. V obci neproběhla žádná předvolební kampaň, lidé se rozhodovali podle svých informací, které načerpali například v médiích,“ míní pecký starosta Robert Janek.

Piráti se o vítězství s ANO dělí na Pelechách. Obě strany volilo po 11 voličích. „Naše obec se dost omladila a mezi mladšími mají Piráti silnou podporu. Bylo to patrné už při minulých volbách, tehdy to ještě na první místo nestačilo. U nás byla vždy silná pravice, tak mě docela překvapilo, že také ANO mělo vysokou podporu,“ komentovala volební výsledky starostka Pelech Hana Váchalová. Sociální demokraté dokázali v pro stranu nelehké době nejvýrazněji oslovit voliče v Tlumačově a Ždánově. Tam nejlépe zafungovala dlouhodobá aktivní činnost v obcích i akcent na sociální oblast v kampani.

Kandidatura starosty Jana Bostla v dresu hnutí Starostové a Nezávislí výrazně ovlivnila volby v Kvíčovicích. STAN tam získali podporu 36%, i když starosta kandidoval až na 17. příčce. „Moc mě podpora mých spoluobčanů potěšila. Snad to bylo i díky tomu, že vidí, že i na malé obci se dá ledacos udělat. V poslední době se u nás něco děje. Finalizujeme výstavbu kanalizace, v obci máme v posledním roce jedno velké staveniště. Očekával jsem trochu, že kvůli tomuto nepohodlí mě nebudou fandit, ale je vidět, že na druhou stranu si uvědomují, že to potřeba je. Lidi tak našim snahám fandí, jsem rád,“ konstatoval starosta Bostl.

Kde ANO nebylo v regionu první V osmi obcích na Domažlicku hnutí ANO nejvíce hlasů nezískalo. Ve dvou se o vítězství dělilo s jinými, triumfovalo pak ve zbylých 75 místech.

Kde zvítězily jiné strany?SPD: Močerady, Němčice,

ČSSD: Tlumačov, Ždánov

KSČM: Nová Ves u Kdyně , Mezholezy

ODS: Pec

STAN: Kvíčovice

Dvě remízy na 1. místě

Ve Štichově dosáhly shodného výsledku na prvním místě ANO, SPD a KSČM, na Pelechách Piráti a ANO.