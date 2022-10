Policie otevřela na Folmavě Pol Point, s policií se tu spojíte přes kameru

Obora je volně přístupná veřejnosti, ale návštěvníci musí dodržovat řád. Vstup je vrátky u obce Železná, ty je nutné pečlivě zavřít. V oboře nesmí pobíhat psi a lidé se musí chovat tiše. Právě návštěvníka, který jeleny neruší, odmění krásnými pohledy na volně se pasoucí zvěř. „Když nebudou lidé opouštět cestu, žádné nebezpečí jim tu nehrozí,“ dodal správce. Na druhé straně obory je tzv. přelézák. Po schůdcích je možné vylézt nahoru a pak zase dolů a překonat tak ohradu.

V těchto dnech je návštěvní doba každý den vždy od 9 do 16 hodin a to až do konce března příštího roku.