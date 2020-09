Projekt One Ticket je zatím v testovacím provozu na dvou tratích, jedna z nich je z Plzně do Mostu. V Plzeňském kraji tak nabízí možnost cestovat s jedním lístkem vlaky Českých drah a GW Regio Train, v Ústeckém kraji jsou zapojeni další tři dopravci.

„V současné době máme v republice třináct dopravců a jak se bude postupně doprava liberalizovat, bude jejich počet ještě narůstat. Což je samozřejmě dobře pro cestující z hlediska výběru, na druhou stranu kupovat si jízdenku od každého dopravce zvlášť už tak pohodlné není,“ zmínil Havlíček důvody, které na začátku roku vedly ke spuštění příprav projektu.

Zkušební provoz se rozběhl v červnu s možností kupovat jen papírové jízdenky. „Teď už je spuštěn e-shop a také aplikace pro mobilní telefony. Vše funguje a nic nebrání tomu, aby od prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády, byl projekt spuštěn po celé republice,“ pochvaloval si ministr.

Podle něj systém přinese cestujícím výhody, i když jízdné bude o něco dražší, než při využití různých slev jednotlivých dopravců. „Cena za komfort, že si koupím jednu jízdenku a mohu jet s různými dopravci, bude vykoupena tím, že nebude možné čerpat jejich slevy. Ten rozdíl ale bude v řádech korun, u dálkových spojů desítek korun,“ podotkl Havlíček.

I při nákupu OneTicket ale budou moci lidé ušetřit. Výhodnější bude zpáteční jízdenka, při zapojení do věrnostního programu (220 korun na 90 dní, 530 korun na rok) budou jízdenky levnější o 25 procent.

Obyvatelé Plzeňského kraje už systém jednotného tarifu znají z integrované krajské dopravy. „Teď bude možnost využívat jednotný tarif i pro dálkové trasy. Je to dobrá cesta a pokud by se krajský a státní tarif podařilo ještě propojit a sloučit do jednoho, jak ministerstvo v budoucnu plánuje, bylo by to pro cestující ještě jednodušší,“ uvedl Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

„Pravidelně jezdím do Prahy, na to žádnou jednotnou jízdenku nepotřebuji. Třeba při cestě na Moravu už bych určitě tuto možnost zvažovala, ale porovnala bych s variantou nákupu více lístků,“ uvedla k otázce na OneTicket Plzeňanka Petra.

Za dobu testovacího provozu si cestující koupili téměř 7000 jednotných jízdenek za více než 300 tisíc korun. Nejvíce jich vydali pokladny Českých drah, využití však našly u všech pěti dosud zapojených dopravců.