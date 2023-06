Likvidace chovů. Nesmyslná buzerace. Jen těžko hledají chovatelé slova v případě novinky prosazované západními aktivisty, jíž se aktuálně zabývá Evropská komise a která by mohla brzy platit v celé Evropě.

Protest chovatelů proti tzv. pozitivním seznamům | Video: Deník/Milan Kilián

Jde o tzv. pozitivní seznamy zvířat, které by měly pro chovatele (nejen) v České republice likvidační dopad. Pořídit si domů hada, papouška, pavouka či jiného mazlíka by nově bylo velmi komplikované, výběr by byl minimální. „Pozitivní seznam by se v případě jeho zavedení týkal každého chovatele. Výjimku by měly pouze certifikované zoo a záchranné stanice. Zavedením pozitivního seznamu by hrozil zákaz chovu většiny druhů živočichů a majitelé takových zvířat by je již nemohli rozmnožovat, obchodovat s nimi ani je vystavovat. Vlastněné exempláře by si mohli nechat pouze na „dožití“. Tímto krokem by byly zcela zlikvidovány například i veškeré výstavy a burzy,“ varuje Český svaz chovatelů (ČSCH). Protesty proti tomuto kroku v ČR rostou, nesouhlas vyjadřovali i lidé na sobotních Zoo trzích v Plzni, kde se podpisy plnil jeden arch s názvem „Odmítavé stanovisko k zavedení pozitivních seznamů“ za druhým.

„Zvířata, která nebudou na pozitivním seznamu, bude v podstatě zakázáno chovat, takže je to likvidace zájmového chovu. Bohatě by stačilo, kdyby se dodržovaly zákony CITES. Soukromí chovatelé mají spoustu druhů, které ani v zoologických zahradách neuvidíte. Díky nim přežívají, zatímco v přírodě vymírají,“ řekl Deníku organizátor zoo trhů a pracovník plzeňské zoo Zdeněk Bříza.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Kritikem chystané novinky je i známý plzeňský veterinář a mezinárodně uznávaný terarista Vítězslav Honsa. „Myslím, že země by naopak měly chovatelství podporovat, ale pochybuji, že se to stane právě v Česku,“ uvedl Honsa, který připomněl, že i kvůli internetu klesá zájem dětí o přírodu. Právě chovatelství je jedna z cest, jak k ní mohou mladí najít cestu. Sám jako člověk, jenž cestuje po světě, a to i tam, kam turisté běžně nejezdí, vidí, jak mizí biotopy a s nimi živočišné druhy. „Tedy jednoznačně – zvířata chovat, nikoli nechovat,“ prohlásil.

Svůj protest proti pozitivním seznamům vyjadřovali v Plzni prodejci i běžní návštěvníci, kteří si přišli pro mazlíka, krmení, terárium, či se jen podívat s dětmi na zvířátka. „Pozitivní seznamy jsou naprostý nesmysl. Jen zbytečná buzerace pro lidi,“ myslí si Miroslav Kolář z Kaznějova. Doma má pavouky i hady. „Budeme likvidovat zvířata, která jsou zakázaná jen proto, že si to někdo vymyslel,“ posteskl si chovatel želv a hadů Miroslav Bíšek z Trnové.

OBRAZEM: Plzeň žila o víkendu historií i folklorem

Likvidační dopad by pozitivní seznamy neměly jen na chovatele, ale i na ty, kteří nabízejí zboží pro chov zvířat, produkují krmení a podobně. A výrazně biti by byli i zákazníci, kteří by neměli možnost si koupit zvíře, po němž touží, byť by byli připraveni mu poskytnout optimální podmínky.

Chov zvířat v České republice je již regulován, a to tzv. negativními seznamy. „Na nich jsou uvedeny vyjmenované druhy invazní, kožešinová zvířata, některé šelmy, hlodavci, ptáci, obojživelníci i hadi. Na tzv. nebezpečná zvířata se vztahují navíc specifické požadavky na jejich chovná zařízení. Zařazení druhů na negativní seznamy je vždy dobře odborně zdůvodněno,“ konstatoval ČSCH.

Nyní je na tahu ministerstvo životního prostředí, jež je v této věci partnerem Evropské komise. Na dotaz Deníku ale zatím své vyjádření nezaslalo.