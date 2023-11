Juniorfest nabídl pestrý program a v rámci něj byla předána i nejvyšší festivalové ocenění Zlatá rafička. Tu převzali herci Pavel Nový a Jaromír Hanzlík. Druhý ze jmenovaných se stal také kmotrem vína, které bylo pokřtěno v úterý v Domažlicích. Kde se svěřil se svými dojmy i zavzpomínal.

Křest vína Jaromírem Hanzlíkem v Domažlicích. | Video: Daniela Loudová

Křest vína v rámci Juniorfestu je již tradicí, zhostily se ho v minulých letech mnohé známé osobnosti, tentokrát se kmotrem stal herec Jaromír Hanzlík. „Vybrali jsme pro křest víno z vinařství Mádl jako každý rok. Jde o speciální víno, jelikož zrálo v betonovém sudu, nese tak název Beton. Je to couvé ze Sauvignonu a Neuburgu, má speciální etiketu s podpisem pana Hanzlíka,“ uvedla manažerka Petra Mahdalová z firmy F1gas, která křest tradičně chystá a Juniorfest podporuje řadu let.

Jaromír Hanzlík v Horšovském Týně získal nejvyšší festivalové ocenění Zlatou rafičku a čekalo na něj i několik překvapení. „Zažil jsem večer plný šoků a překvapení. Vůbec jsem s tím nepočítal. Já jsem si myslel, že přijedu do Horšovského Týna, tam mi krásná Judita předá cenu, já řeknu, že děkuji, půjde se na večeři a bude hotovo. Ale tak to nebylo. To byl normálně šok. Za prvé se to konalo na krásném zámku, vypuklo to a tam bylo plno. Přivítal mě moderátor, že se mnou prohodí pár slov a pak řekl, že pro mě má malé překvapení. Mně spadla brada, protože tam přišel Jarda Satoranský, kolega se kterým jsem 1. září 1966 nastupoval do Vinohradského divadla. Jako druhý přišel Tomáš Juřička, herec, který mi dělal bratra v Sanitce, ale to nebylo vše. Následoval pan profesor Vladimír Beneš, světově uznávaný neurochirurg, s manželkou Evou, což jsou letití přátelé, a na závěr Lucka Vondráčková. Já jsem zíral, byl to krásný večer a moc za něj děkuji,“ zavzpomínal na slavnostní večer herec.

Zdroj: Daniela Loudová

Hanzlík má za sebou spoustu rolí, ale jedna patří mezi nejvýraznější a tou je Pepin z filmu Postřižiny, kterého původně ani hrát nechtěl, ale režisér ho přemluvil. „Byla to krásná práce. Já jsem to ale vůbec nechtěl dělat. Když mě Jirka Menzel oslovil, tak jsem říkal, že je to krásné, ale Pepin já vůbec nejsem. Pořád jsem se vzpíral. Dostal mě ale na jedno. Když měl točit Ostře sledované vlaky a chtěl, aby tam točil Václav Neckář, tak si všichni ťukali na čelo, dneska už si nikdo nedokáže představit, že by to měl být někdo jiný. Ctižádostí tak mělo být, aby si diváci po letech řekli Hanzlík to je Pepin, a to byla pro mě výzva, tak jsem do toho šel,“ řekl Hanzlík s tím, že měla být pokračování, ale už se tak nestalo.

Svěřil se také s tím, jaký má svůj herecký talisman, který mu nosí štěstí. „Když jsem poznal Petra Štěpánka v šesti letech a studoval s ním léta, tak jsem se ocitl uvnitř jeho rodiny téměř jako třetí syn. Jednoho dne si pozval pan Zdeněk Štěpánek svého syna Petra a mě. On totiž když vystoupil poprvé na jeviště v Lomnici nad Popelkou, tak si tam z jeviště uřízl třísku, ta byla jeho talisman. A toho dne ji rozpůlil a dal nám ji. Já jsem si tu třísku zarámoval pod fotografii Zdeňka Štěpánka a mám ji v pracovně.“

Zavzpomínal i na natáčení Cirkusu Humberto, Sanitky či na peripetie, když si chtěl dát divadelní pauzu.