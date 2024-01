Mistryně světa v hodu oštěpem z loňského šampionátu v Budapešti, šampionka Diamantové ligy za rok 2023 a vítězka mnoha dalších prestižních závodů Haruka Kitagučiová převzala ve čtvrtek pamětní stříbrnou medaili města Domažlice. Prozradila, na co se nyní chystá, ale i to, co jí v Čechách nejvíce chutná. Domažlický trenér David Sekerák je na ni náležitě hrdý, od prvních úspěchů uběhlo pět let.

Slavnostní předání stříbrné medaile města Domažlice japonské oštěpařce Haruce Kitagučiové. | Video: Daniela Loudová

Na udělení pamětní medaile navrhl Haruku Kitagučiovou zastupitel Jakub Faschingbauer. Ve čtvrtek ji přijala s velkou slávou, na kterou přijely televizní štáby i z Japonska. „Předali jsme sportovkyni stříbrnou pamětní medaili města Domažlice, vyšším oceněním už je jen čestné občanství. Haruka je mistryní Japonska, trenéra má z Domažlic Davida Sekeráka, takže se připravuje na veškeré závody zde, což je poměrně velká vzácnost. Pro nás má velkou hodnotu i v tom, že se k tomu hlásí a po celém světě šíří slávu našeho regionu a našeho města, na což jsme pyšní,“ řekl starosta Stanislav Antoš.

Pyšný je na mladou sportovkyni také její trenér David Sekerák. „V těchto dnech je to přesně pět let, co jsme se poprvé viděli v Domažlicích. Po prvních dvou měsících strávených v České republice na trénincích se mnou hodila národní rekord Japonska, což bylo v létě, a tentýž rok 2019 na podzim hodila druhý národní rekord - 66 metrů. Ten se nám povedlo přehodit až vloni. Myslím, že tyto úspěchy ji přesvědčily, že zde chce být a trénovat,“ sdělil trenér, který má z úspěchů své svěřenkyně radost. „Je to krásné. Doufám, že to bude pokračovat, že z Paříže přivezeme medaili a z Tokia z mistrovství světa 2025, kde bude obhajovat zlato, přiveze také medaili. Pokud bude jakákoliv jiná než zlatá, tak bude ceněná úplně stejně,“ uvedl Sekerák, který byl rád i za ocenění města: „Je to pro mě zadostiučinění, že za mojí prací je něco vidět, že si toho všímá i veřejnost.“

A radost neskrývala ani sportovkyně Haruka, která si v obřadní síni mohla připadat téměř jako doma, jelikož se na slavnostní akt dostavilo i mnoho jejích krajanů i zástupců tamních televizí. Haruka je totiž v Japonsku velmi váženou sportovkyní, jako například v České republice Jaromír Jágr. „Mám velkou radost. Je to hezky strávený čas. V Čechách je to jiné než trénink v Japonsku, ale trenér mě umí posouvat pomalu nahoru, to je pro mě dobré. Nyní trénuji na olympiádu v Paříži, budu ještě hodně makat, tak prosím, abyste mi fandili,“ řekla s úsměvem oštěpařka.

Jelikož žije v Čechách, svěřila se i s tím, co jí zde chutná. „Mám ráda pivo, víno a ještě bábovky. Je těžké vybrat, co je nejlepší, všechno tady je dobré,“ smála se Haruka a dodala, že jejím cílem je házet oštěpem 70 metrů.

Stříbrná medaile se v Domažlicích uděluje od roku 2007 a do současné doby ji získalo 14 lidí. Například se jí může pyšnit Antonín Konrády, kterému je 92 let a který na slavnostním aktu i zahrál a zazpíval se svým doprovodem, dále má medaili Václav Cibulka, dirigent, skladatel, Petr Ouřada, který vymyslel hnutí Soptíci. Nositelé jsou také tři zahraniční, a to Karl Reitmeier z Bavorska, Patrick Dewane ze Spojených států a třetí je právě japonská sportovkyně Haruka Kitagučiová.