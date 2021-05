Stavení patřilo rodině Bílkových, kterou navštěvovali například Božena Němcová, pravděpodobně Karel Havlíček Borovský, Jindřich Jindřich a také Ladislav Stehlík. Naposledy tady žily sestry a učitelky Anna a Marie Bílkovy, jež šily a vyšívaly chodské kroje. Řemeslu se naučily od svého otce a mistra krejčího Adama Bílka. „Do pražské Akademie věd posílaly vzorky látek nebo informace o chodském nářečí. Také dávaly práci místním. Třeba babička mého manžela pro ně vyšívala šátky a tím si přivydělávala. Ony to všechno nestíhaly, proto žádaly šikovné sousedky ze vsi,“ vysvětlila Ludmila Kašová.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkDům se stal jakýmsi kulturním centrem Mrákova. Protože Anna a Marie neměly potomky, ve stáří se o ně starala Alžběta Vondrašová, kterou všichni znali jako tetu Krysáluc a jíž sestry stavení nakonec odkázaly. „K tetě Krysáluc jsme s kamarádkami často chodily. Vyprávěla nám a radila, jaký kroj si kdy vzít a podobně. Vždycky říkala: Ptejte se, dokud jsem tady,“ uvedla Kašová. Ona a Jana Kucalová a Martina Pincová se o dům starají, chtějí v chodského folkloru pokračovat a tradici předávat dalším generacím.

Budovu koupila před pár lety obec a zachovala přání Alžběty Vondrašové, aby zůstala ve své původní podobě. Nutné jsou ovšem její postupné opravy, při nichž pomáhají i místní dobrovolníci. Kompletně hotová už je střecha. Letos došlo na větší zásahy. „Řemeslníci dělají novou elektriku, protože stará byla ještě v hliníku, objekt také odizolovali. Restaurátoři zase spravují omítky, které jsou místy opadané. Ještě dojde na fasádu. Je třeba zrenovovat i okna a dveře,“ vyjmenoval tamější starosta Josef Janeček. Dodal, že obec už zaplatila 1,3 milionu korun.

Dole se nachází takzvaná hlavní sence, kde sestry přijímaly hosty, dále kuchyně a dva menší pokoje. V patře je místnost, v níž Anna a Marie vařily, pracovaly a spaly, další malý pokoj a půda. Ve všech prostorách je dobové vybavení, původní nádobí a třeba i obrazy s náboženskými či lidovými motivy. Kvůli opravám je teď většina věcí zabalená v pytlích nebo přikrytá igelitem. „Když jsme místnosti vyklízeli, našli jsme spoustu pokladů. Starou truhlu na mouku, časopisy nebo třeba kalendáře, kam si sestry třikrát denně zapisovaly počasí a teplotu. Do nábytku se ale dal červotoč, takže bude potřeba se brouka zbavit a jednotlivé kousky zrestaurovat,“ sdělila Kucalová.

Podle harmonogramu by mělo být hotovo už na konci května. Pak se dům otevře návštěvníkům, kteří se do něj po předchozí telefonické domluvě mohou podívat. A provede je jedna ze tří dobrovolnic a kamarádek, jež se o budovu starají. „Chceme tady zase organizovat tematická setkání. Manželé Nejdlovi, kteří z Mrákova pocházejí, nám vyšli vstříc, prostudovali farní kroniky a pak nám udělali různé přednášky. Bylo to moc zajímavé. Pokaždé přišly desítky lidí,“ shodly se Kucalová a Kašová.