Areál s původně renesanční budovou, chlévy i stodolou léta chátral. Kromě zubu času se na něm podepsal požár, který vypukl v říjnu 2014. Plameny poškodily především střechu, propadly se stropy. Voda, kterou hasiči požár likvidovali, se zase vsákla do zdí. Vedení Bělé nad Radbuzou se však podařilo areál od soukromého vlastníka odkoupit a pustilo se do rozsáhlé obnovy.

První na řadu přišla stodola, kterou obsadili řemeslníci. „Dělají novou střechu a pracují také uvnitř. Vzniká uzavřený, nevytápěný prostor s kompletním zázemím pro společenské akce, jako jsou poutě, slavnosti osvobození americkou armádou, country festival nebo vánoční trhy,“ vyjmenoval starosta Bělé nad Radbuzou Libor Picka. Doplnil, že dosud se místní setkávali buď v kulturním domě, nebo stavěli za úřadem stan.

Do zrekonstruované stodoly s pódiem se vejde 200 až 250 lidí. Dalších 500 až 600 osob může sedět venku. Poprvé se sem návštěvníci podívají ještě letos. „Chceme naše zářijové slavnosti, kdy si připomeneme devět set let od první historické zmínky o Bělé, už udělat v novém,“ sdělil Picka. Náklady na opravu stodoly se pohybují kolem 20 milionů korun, přičemž 13 milionů Kč získalo město z dotací.

Tím ale plány na proměnu areálu zdaleka nekončí. Největší sousto v podobě kompletní rekonstrukce tvrze se teprve chystá. Začala už ale její první etapa. Jelikož je památka ve velmi špatném stavu, nejdříve je potřeba ji staticky zajistit a zastřešit. „Podali jsme už žádost o dotaci. Tento projekt vyjde na zhruba patnáct milionů korun. Potom budeme řešit další věci,“ uvedl Picka.

V plánu je uvnitř vytvořit informační centrum, zázemí pro dětský klub, přesunout sem knihovnu a zároveň vybudovat místnost připomínající historii města i zaniklých obcí. „Když to všechno dobře dopadne, do pěti let bude hotovo,“ nastínil starosta. V areálu pak ještě zbývá opuštěná a chátrající stáj, v níž by mohly být například restaurace nebo penzion.

Renesanční tvrz vybudoval Wolf Josef Lamingen z Albenreuthu kolem roku 1614. Při pobělohorských konfiskacích ji získal jeho bratr Wolf Vilém a připojil k sousednímu pivovaru Lamingenů. V 18. století přestala tvrz sloužit jako rodinné sídlo. Pozdější přestavby výrazně změnily její někdejší podobu.

Zatímco přilehlý pivovar byl roku 1980 zbořen, samotná tvrz byla v 90. letech minulého století prohlášená za kulturní památku. Ostatní hospodářské objekty už památkově chráněné nejsou.