Bez koronaviru a bez mobilů. Tak trávily čtrnáct dní děti na táboře domažlické pionýrské skupiny Čtyřlístek. Celotáborová hra byla letos navíc zaměřena na motivy Pána prstenů.

Tábor byl ve znamení Pána prstenů. | Foto: PS Čtyřlístek

Děti byly rozděleny do pěti družin – Hobitů, Elfů, Trpaslíků, Rytířů Rohanu a Entů. Hned první den Bilbo oslavil své narozeniny, při nichž použil prsten moci, který jej udělal neviditelným. Při tom prsten ztratil a úkolem dětí bylo vydat se na dobrodružnou výpravu a prsten najít. To se všem družinám podařilo a musely prsten až do konce tábora opatrovat.