Na otázku, jaké mají osobní přání do roku 2020, nám odpověděli Petr Matějka, Václava Jandečková, Milan Sulej, Petr Kuneš, Tomáš Holub či Josef Bernard a další.

Petr Matějka, předseda Klubu českých turistů Domažlice:

Do příštího roku přeji zdraví, štěstí a dobrých lidí vždy hodně nablízku.

Václava Jandečková, spisovatelka, badatelka:

Přeji hlavně všem nemocným brzké uzdravení, správnou pomoc všem těm, kdo ji potřebují, každému pevné zdraví a co nejméně stresu. Neměla by nám chybět pokora, vzájemná tolerance, trpělivost, odvaha. Také s ohledem na současnou politickou scénu je všechno toto třeba. Není tu zdravé prostředí. Na Pražském hradě se už dávno mělo vyvětrat a v úřadu vlády na premiérském postu rovněž tak. Věřím, že teprve pak bude líp, a ani v zahraničí nebudeme ztrácet respekt. Snažme se ke změně přispět, snažme se vstoupit do politiky. Hlavně nic nevzdávat. Děkuji. A na mně je ještě pokusit se dotáhnout pátou knihu.

Milan Sulej, tenorista:

V roce 2020 přeji všem zdraví, neb to je to nejdůležitější, co máme. Přeji všem klid, pohodu, štěstí a lásku. Hlavně se mějte rádi a zachovejte nám přízeň. Přeji nejenom za sebe, ale i svého kolegu Rostislava Chrousta

Petr Kuneš, vedoucí Územního odboru PČR v Domažlicích:

Mé osobní přání pro rok 2020 je, abychom se všichni ve společnosti měli tak dobře, jako v roce letošním, aby mezi lidmi v té zrychlené době, ve které žijeme panovala spokojenost, ohleduplnost a ve všech směrech vítězila před arogancí moci slušnost, poctivost, tolerance a zdravý rozum. K tomu přeji všem stálé zdraví a štěstí, bez kterého by to rozhodně nešlo.

Tomáš Holub, biskup plzeňský:

Přeji nám všem, abychom rok 2020, i přes všechny různé starosti a složitosti, prožili v důvěře, že se nemusíme bát, protože to, co je nejdůležitější, už se stalo – tento svět byl zachráněn a směřuje neodvratně k definitivnímu dobru, kterým je setkání s živým a milosrdným Bohem.

František Wiendl, bojovník proti nacismua komunismu, Klatovsko:

Mým největším osobním přáním pro příští rok je, aby se politická situace v naší republice konečně zklidnila a aby zvítězily demokratické principy.

Martin Baxa, primátor města Plzně:

Má osobní přání se v posledních letech příliš nemění. Myslím hlavně na to, aby moji blízcí, přátelé i kolegové byli zdraví, abych měl možnost častěji se potkávat s rodinou, užívat si společné chvíle. Protože mám velmi rád svou rodnou Plzeň, přeji si, aby se v ní lidem dobře žilo.

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje:

V současnosti mě asi nejvíce mrzí, že se lidé nedokážou na ničem shodnout. Tím si mezi sebe stavíme zbytečné bariéry. Proto mým největším přáním pro rok 2020 je, aby se lidé nehádali, ale naopak se pokoušeli najít společnou řeč. Doufám, že nový rok takovou změnu přinese.

Pavel Hrdlička, ředitel záchranné služby:

Bude to možná znít jako klišé, ale my na záchranné službě si často uvědomujeme, jak jsou zdraví a životy křehké. Proto přeji všem kolem nás hlavně pevné zdraví a zároveň trochu štěstí. Tedy hodnoty, které se nedají koupit.

Filip Nepejchal, sportovní střelec, Dukla Plzeň:

Ještě jsem nad tím nepřemýšlel… Chtěl bych se nadále překonávat ve střeleckémi osobním směru. Příští rok jsou olympijské hry v japonském Tokiu a přání by bylo tam vyhrát, ale spíš si dám cíl slušně se umístit. Osobní přání si raději nechám pro sebe.

Vlaďka Bauerová, zpěvačka, Plzeň:

Zdraví a štěstí v rovnováze a celosvětový mír nejen v roce 2020.

Pavel Vrba, fotbalový trenér, Plzeň:

Přeji všem fanouškům plzeňské Viktorky, aby prožívali krásné chvíle i v dalších letech. Doufám, že se třeba někdy potkáme s Ludogorcem, který teď budu trénovat, v pohárové Evropě, a já budu mít tu čest zase navštívit viktoriánský stadion. Na Plzeň budu rád vzpomínat.