Vzpomínky jsou prostou osobní výpovědí Marie Rucknerové, které bylo tehdy 43 let a byla oba dny v jeho blízkosti. Vzpomínky ale sepsala ve svých 85 letech. Se svým manželem Antonínem měli tehdy v pronájmu hotel na domažlickém náměstí – Sokolský dům, kde byl pan prezident ubytován. Pro hotelový personál to znamenalo spoustu starostí a pečlivých příprav, ale i radost a čest, že mohou posloužit tak vzácné návštěvě.

O návštěvě T. G. Masaryka je zachován zápis v Mariině deníku. Prostudoval jsem jeho 40 stran a vybral pouze pasáže týkající se návštěvy samotné. O ty bych se se čtenáři rád podělil.

„V celém městě nastalo 2. a 3. května 1923 velké vzrušení. Z blízkých měst a dědin přišli lidé, aby uvítali a pozdravili pana prezidenta. Za zvuků fanfár Smetanovy Libuše z věže děkanského kostela vjížděl prezident branou na staroslavné domažlické náměstí, které bylo hustě zaplněné špalíry diváků. Po uvedení pana prezidenta do zasedací síně radnice, uvítal prezidenta okresní hejtman Faltys a další zástupci úřadů, spolků. Jménem městské rady a obecního zastupitelstva pozdravil pana prezidenta náměstek starosty pan Max Dufek. My jsme měli na příjezdu pana prezidenta čestnou účast, neboť byl ubytován v hotelu Sokolský dům. Sledovali jsme, jak volným krokem prošel náměstím za ohromného jásotu k Sokolskému domu. Srdečně ho uvítal můj manžel, hoteliér, a dál ho provázel do připravených pokojů, aby si na chvíli odpočinul. Po krátkém odpočinku se ve 20 hodin odebral ke slavnostní večeři do dvorany hotelu, které se zúčastnilo 90 osob doprovodu prezidenta a hostů místní reprezentace. Můj manžel sám obsloužil pana prezidenta podáním polévky. Ve společnosti setrval pan prezident do 21:40, a poté za doprovodu ceremoniáře plukovníka Hoppa a s úklonou všem odešel již značně unaven do svého pokoje a uložil se na lůžko. Druhý den ráno, než pan prezident vstal, byla již připravena snídaně – výborná káva se smetanou a čerstvě upečené bábovky. Před odchodem na stanovené slavnosti a přehlídku domažlické posádky, poprosila jsem pana ceremoniáře Hoppeho, zda bych se nemohla osmělit a poprosit pana prezidenta, zda by se mi podepsal do památné knihy, kterou jsem si pro ten účel opatřila. Pan prezident svolil a knihu mi podepsal. Chovám ji jako vzácnou památku pro své děti. V 8:40 vychází pan prezident ze Sokolského domu, děkuje nám za pohostinnost a odjíždí se svojí družinou a panem okresním hejtmanem Faltysem v kočáru na vojenské cvičiště. Po návratu ho čekají davy lidí a zdravice Chodů s chlebem a solí. Se starostou Kelnerem vystoupí na balkon radnice a zdraví plné náměstí. Poté projdou náměstím do muzea.

Nemohla jsem se zúčastnit všech těch památných projevů. Jen na malou chvilku jsem z kuchyně odskočila a viděla pana prezidenta na balkoně radnice. Čas nelze zastavit a nastává chvíle loučení, děkování. Kočáry odjíždí na nádraží a vlak směřuje směrem na Klatovy. Pane prezidente, děkujeme.

Chvíle, které jsem zažila v blízkosti pana prezidenta, budou krásnou vzpomínkou na celý můj život. Fotografie z návštěvy nám byly darovány od fotografických ateliérů pana Taubera a vojenské národní obrany, z nichž můj manžel udělal pěkné album.“

Tak vypadal záznam ze vzpomínek Marie Rucknerové. Společně s ním se dochovala i řada historických fotografií z Masarykovy návštěvy, včetně večerního menu.

Karel Frait