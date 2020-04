Určitě neexistuje jednotný recept, jak si má člověk udržet pozitivní mysl nebo se uvolnit, ale co byste pro začátek doporučila?

Kolik je lidí na světě, tolik je povah a přístupů k životu. A tím je vlastně zodpovězena i otázka – obecný či jednotný recept neexistuje. Jsou však různé jógové techniky a doporučení, jak lze dosáhnout zklidnění a uvolnění dříve či později či hned, byť jen na chvilku.

Co by měli dělat především ti, co musí být zavření doma?

Ti z nás, kteří nevycházejí z domu, protože z jakéhokoliv důvodu „musí“ být bez sociálních kontaktů, se mohou na svou situaci podívat i z jiného úhlu pohledu. Například jsou lidé, kteří by naopak byli velmi šťastní, kdyby měli alespoň dva týdny čistě jen pro sebe. Čas by naplnili pouze činností, která je naplňuje a baví a dělali by všechno v čase, který si oni sami určí. Je tedy možné pro začátek vědomě změnit takto svůj pohled na věc a čas „izolace“ si příjemně užít dle své vůle, prostě udělat si konečně opravdový volný čas. Už to člověku velmi uvolní napětí a stres v těle. Po čase se však může nutkání a neklid vrátit. Přirozeně. Stejně tak se člověk může vědomě vrátit do klidu a užívání si volného času z vlastní vůle.

Jistě pomůže i meditace. Existuje nějaká jednoduchá metoda, kterou bychom zvládli všichni? Doporučila byste nějakou? Co bychom při ní měli dělat?

Ano, meditace a především dech.

Každou činnost člověka, která je plně vědomá (tzn., že člověk se plně na činnost soustředí) můžeme nazvat meditací. Vy se však ptáte na meditaci prováděnou v sedu s rovnými zády bez jakékoliv pohybové činnosti. Srdečně doporučuji meditovat v sedě, kdy právě rovně držená záda jsou velmi důležitá. Pokud někdo není zvyklý několik minut sedět s rovnými zády a přece jen se k meditaci odhodlá, ať se klidně opře o zeď či cokoli, co bude páteři oporou. Zbytek těla je možné úplně uvolnit. A pak už lze přenést pozornost na dech a pozorovat jej. Nijak neovlivňovat, jen pozorovat svůj volně plynoucí dech. Slyšet jej, cítit, zkrátka plně vnímat. Je dobré si zpočátku nastavit například na mobilu budík na 5 minut a nějakým jemným zvukem se pak zase nechat přivést zpátky. Pak je velmi dobré a příjemné se položit na pár minut do relaxační polohy na zádech a pozorovat pocity v těle, v hlavě a vše nechat doznít. Celé to zabere zhruba 10 minut.

A po čase pravidelného meditování si ten svůj čas, který jste pro sebe vyšetřili, kdy se noříte do svého dechu, a tím do sebe sama, můžete pomalu prodlužovat a prodlužovat. Jde to do nekonečna. Být vědomí ve všech svých činnostech a šťastně promeditovat svůj život tady až do jeho konce. I když v našem případě to postačí do konce případné „karantény“.

Nápomocná bude ale i jóga. Ti co s ní mají nějakou zkušenost by ji mohli využít. Mohou ale s cvičením začít sami bez pomoci i tací, kteří ji doposud nikdy nezkoušeli?

Často slýchávám větu: „Člověk by měl zkusit všechno.“ A přijímám ji. V případě jógové praxe vždy doporučuji začít pod vedením zkušeného lektora. Je dobré „vybudovat“ kvalitní a hlavně zdravé základy své osobní jógové praxe a po jejich zvládnutí je pak samostatné praktikování bezpečnější, plodnější a překvapivě radostnější.

Jóga nás dokáže spojit s přítomným okamžikem, do čistého tady a teď se dostanete stejně jako v meditaci. Po nějaké době pravidelného praktikování jógy i meditace zjistíte, že vás jen tak něco nerozčílí – zklidní se mysl, emoce, zlepší se koncentrace – cítíte se častěji a častěji šťastní a vyrovnaní – harmonie.

Nikdo neví, jak dlouho bude tento stav trvat. Dá se říct, že je tohle i vhodný čas na to, zaměřit se více sám na sebe, poznat sám sebe po duševní a duchovní stránce?

Veliké ano. Naprosto nejvhodnější. A mám dojem, že už s tím i spousta lidí začala před nouzovým stavem, jak nám byla tahle doba všeobecného zpomalení a zklidnění nazvána úřady. Vnímáte ty protiklady? Nouzový stav nás omezil po materiální stránce – méně finančních příjmů, omezení pohybu osob. Rovněž ale přinesl zpomalení, zklidnění, radost z „běžných“ jarních krás přírody, z přítomnosti s našimi dětmi a po duchovní stránce nám dává uvnitřnění a zpřítomnění se v lásce. Nic se neděje náhodou. Všechno má své klady a zápory. Naše Země, život nám všem živým zde vždy tvoří takové podmínky, abychom mohli žít v rovnováze. Lidstvo bylo ve zjevné nerovnováze. Naše misky vah byly značně přikloněny k materiálnu, majetku, vlastnění, vnějším záležitostem. Tento stav můžeme vnímat jako jeden ze způsobů, jak nás do rovnováhy Země vrací. Tedy k vyvážení druhé misky vah, kde máme duchovno a duševno, lásku, přírodu, vnitřní prožitky a sdílení.

Co Vy sama děláte proto, že se udržujete v takové harmonii a pohodě?

Všechno, co tu popisuji, žiju. A stále se učím žít, bezprostředně, v harmonii a lásce. Jóga, meditace, tantra jsou mou součástí. S pokorou a vděčností sdílím a předávám dál. Děkuji.