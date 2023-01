Podívejte se, jak dopadly volby v jednotlivých okresech našeho kraje ZDE

Okres Tachov byl v posledních volbách baštou Miloše Zemana, teď se na něj mohl spolehnout Andrej Babiš. Ten zde bral přes 48 procent hlasů, to bylo nejvíce z všech okresů v regionu. Třeba v Brodu nad Tichou, vesničkou, kde v minulých volbách Zemana volili skoro všichni, nyní získal 67 procent hlasů. Ještě více pak v Ošelíně, kde to bylo v prvním kole dokonce přes 70 procent. Ale našly se i výjimky. V Milířích, Oboře či Olbramově zvítězil před Babišem Petr Pavel, v Prostiboři dokonce Danuše Nerudová s více než 36 procenty hlasů. Andrej Babiš tu skončil až třetí.

V obcích na Domažlicku vyhrával buď Andrej Babiš a druhý byl Petr Pavel, nebo to bylo obráceně. Mezi výjimky patří obec Kaničky, kde zvítězili společně Petr Pavel a Marek Hilšer, oba shodně získali 32,14 procenta. Danuši Nerudovou by voliči poslali do druhého kola v Mířkově, kde získala 14,78 procenta, v Mnichově, kde obdržela 18,62 procent hlasů, a v Úboči (17,94). Ve všech třech případech vyhrál Babiš a Pavel byl třetí. V Úsilově se pak Nerudová dělila o druhé místo s Pavlem (oba 22,89), vítězný Babiš měl 38,55 procenta. V obcích Hvožďany a Pelechy se Babiš a Pavel o prvenství podělili, oba získali na prosto shodné počty hlasů. Rovnou prezidentem by Babiše s nadpolovičním počtem hlasů zvolili ve třinácti obcích Domažlicka (Hlohovčice, Mířkov, Nemanice, Otov, Poděvousy, Puclice, Rybník, Semněvice, Srbice, Srby, Velký Malahov, Vidice a Vlkanov) a Pavla v jedné (Hora Svatého Václava). V Nové Vsi výrazně zabodoval Jaroslav Bašta, jenž skončil třetí s 17,44 procenta.

"Výrazné překvapení se nekonalo, byla jasná štěpící rovina Babiš verus antibabišovci. Voliči evidentně taktizovali, tedy ve smyslu, že raději hodili hlas výraznějšímu Petru Pavlovi než Danuši Nerudové. Roli hrála i prosperita a vzdělanost, případně velikost aglomerace. Například na Tachovsku, kde se očekávala větší podpora Bašty, tak lidé dali hlas raději silnějšímu Babišovi. Naopak Plzeň a prstenec sídel kolem ní byl převážně pro generála Pavla," uvedl Přemysl Růslek, politolog z Fakulty filozofické Západočeské univerzity. Pavel podle něj pro druhé kolo vyhráno nemá. "Jednoduchým součtem hlasů od voličů nepostoupivších kandidátů se počítat nedá, vzpomeňme na fenomén "Drahoš". Pavel musí zaktivizovat i ty, kdo v prvním kole nevolili a v kampani proti zkušenému Babišovi zabrat," podotkl Rosůlek.

„Děkuji Plzeňanům za velkou účast ve volbách. Plzeň jasně odmítla Andreje Babiše a politiku hnutí ANO a naopak s více než 40 procenty podpořila Petra Pavla! Pojďme se teď za ním sjednotit a dotáhnout změnu na hradě za 14 dnů do konce," okomentoval výsledky prvního kola prezidentské volby na svém facebookovém profilu ministr kultury Martin Baxa.

Petra Pavla bude v druhém kole volit hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. „Jsem rád, že volební účast byla vysoká. Vypovídá o tom, že tyto volby mají pro občany velký význam. Potěšující je nízký úspěch kandidáta Jaroslava Bašty. Ukazuje, že populistická nálada není taková, jaké ukazují průzkumy, například při volbách do parlamentu. V tento výsledek jsem doufal, jediné co mě překvapilo, bylo vysoké procento získaných hlasů u obou postupujících kandidátů do druhého kola. Za dva týdny podpořím generála Pavla,“ řekl Deníku hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Volební účast se v kraji pohybovala těsně pod hranicí 70 procent. Pouze Rokycansku se podařilo tuto hranici těsně překonat. Nejméně voličů pak přišlo v okrese Tachov (64,13%). "Je sečteno 100% hlasů, účast byla 68% voličů, což je více než před 5 lety, takže letos to vzali voliči vážně. Kontroly nezaznamenaly žádné nedostatky ani stížnosti," uvedl Jan Nový, vedoucí odboru vnitřních věcí Plzeňského kraje.