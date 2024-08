Byli jste spokojeni, jak se o vás v nemocnici postarali? Anebo naopak - máte k péči nějaké výtky? Zdravotníci v Domažlické nemocnici byli samozřejmě zvyklí na pochvalné i nespokojené osobní dopisy, maily nebo zprávy přes messenger, ale před časem přišli s novinkou: nabídli pacientům možnost, aby svoje názory napsali přímo na nemocniční webové stránky, a to přes speciální kontaktní formulář s názvem Reference. A právě tato varianta, kterou jako první mohli vyzkoušet pacienti nejen v Domažlické, ale i ve Stodské nemocnici, se velmi osvědčila.

Mluvčí nemocnice Jiří Kokoška připomíná, že každá reakce spokojeného i nespokojeného pacienta nebo návštěvníka je pro nemocnici velice důležitá. "Prosíme, neostýchejte se nám napsat klidně jen pár slov - líbilo se nám to a to, nelíbilo se nám to a to. Každý pozitivní vzkaz udělá radost, dokazuje zdravotníkům, že jejich práce má smysl, a tím je motivuje, aby ji dál dělali naplno a srdcem. A kritické připomínky, pokud jsou jasně popsány, nám naopak pomáhají zjistit případná slabá místa a hledat způsoby, jak je řešit nebo jak komplikacím předcházet,“ vysvětluje Jiří Kokoška, který je zároveň i mluvčím ostatních nemocnic Plzeňského kraje.

A protože se zmíněný moderní způsob komunikace pacienta s lékaři ukázal jako velice funkční, nabídnou ho i další nemocnice. „Nově Referenci proto přidáváme i na weby zbylých čtyři nemocnic skupiny - v Klatovech, Rokycanech, Horažďovicích a Plané,“ říká mluvčí.

Kontaktní formulář Reference se objevuje v podobě vyskakujícího růžového okna ve spodní části webové stránky každé z nemocnic. "V horní části těchto stránek je formulář pro zaslání vzkazu a pod ním pak už zveřejněné některé reakce pacientů, kteří dali svolení k jejich uveřejnění. Náležitosti formuláře jsou jméno, příjmení a mailový kontakt, přičemž ale příjmení a kontakt nebudou u zveřejněných vzkazů viditelné. Dobrovolné je vyplnění města či obce bydliště a mobil. Kontakty slouží nemocnici pro případ, že by bylo potřeba se autora vzkazu na cokoli doptat nebo mu odpovědět," vysvětluje Jiří Kokoška. "Pacient může přidat jako hodnocení počet srdíček, přičemž pět je nejlepší a jedno nejhorší. Vybrat si téma k němuž se vyjadřuje, jako je třeba "porodnice, chirurgie, strava, dotaz", a dále napsat samotný vzkaz. Může mít až 700 znaků. A v závěrů označí, zda nemocnice smí jeho vzkaz zveřejnit - vždy bez přímé možnosti identifikace, či nikoliv," dodává. "Zveřejněné vzkazy se objeví ve stránce referencí a filtrované podle jednotlivých pracovišť také ve stránce jednotlivých oddělení. Samozřejmě každý vzkaz také předáváme na dané pracoviště, aby se s ním adresáti mohli seznámit," uzavírá Jiří Kokoška.

Adresy internetových stránek nemocnic:

Domažlická - www.domazlice.nemocnicepk.cz/reference

Klatovská - www.klatovy.nemocnicepk.cz/reference

Rokycanská - www.rokycany.nemocnicepk.cz/reference

Stodská - www.stod.nemocnicepk.cz/reference

Horažďovice - www.horazdovice.nemocnicepk.cz/reference

Svatá Anna (Planá) www.svataanna.nemocnicepk.cz/reference