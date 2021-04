Koncem války utekla z pochodu smrti. Tehdy čtrnáctiletá židovská dívka Eva Löwidtová, dnes Erbenová, vážila sotva třicet kilogramů. Byla na pokraji sil, zavšivená, bosá a oblečená v nuzných hadrech. Dostala se až k Postřekovu, kde ji zachránila rodina Jahnových.

Eva Erbenová, rozená Löwidtová, v roce 1948. | Foto: Archiv pamětnice

Eva i její rodiče byli nej-dříve deportováni do terezínského ghetta, později se dostali do Osvětimi. Pak byly ona a její matka převezeny do lágru Grünberg, odkud je nacisté stejně jako další ženy v dubnu 1945 vyhnali na pochod smrti. Když vězeňkyně došly do tábora ve Svatavě u Sokolova, Evina matka zemřela. Mladá dívka jako zázrakem přežila. „Na noc nás nahnali do nějaké stodoly. Byla zima, a tak jsem si vlezla za krávu, která tam byla ustájená. Hledala jsem teplo, zavrtala jsem se do slámy a usnula. Ráno, když jsem se probudila, byli už všichni pryč,“ vzpomínala pro Paměť národa.