Standardní lůžka interního oddělení Domažlické nemocnice jsou opět zprovozněna. Příjem pacientů vyžadující hospitalizaci na lůžkách akutní péče byl od jara omezen. Provoz se teď vrací do normálu, a to díky personální posile.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Salčák

„V uplynulých týdnech nemocnice přijala tři nové interní lékaře a v nejbližších dnech očekává nástup i čtvrtého internisty,“ uvedl mluvčí Domažlické nemocnice Jiří Kokoška. Standardní lůžka domažlické interny se tak mohla uvést do opětovného provozu už v pondělí 21. září. „Opět tak můžeme přijímat interní pacienty do akutní péče,“ pokračoval Kokoška s tím, že informované jsou spolupracující nemocnice i na zdravotnické záchranné službě. Ta tak může takové pacienty do nemocnice znovu vozit.