Nové pacienty Domažlická nemocnice od středy 22. dubna na internu nepřijímá a ty stávající čekají tři možné scénáře. Buďto je nemocnice do konce týdne propustí do domácího léčení, případně si je tam ponechají v režimu následné péče, anebo skončí v nemocnicích ve Stodě či Klatovech, kam rovněž budou odkazováni noví potenciální pacienti interny.

„Pacienty i jejich rodiny už postupně informujeme,“ sdělil ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček.

Tyto změny však neznamenají, že se lůžkové oddělení interny nezachová. „Provoz lůžek nemocnice zachová a dočasně je využije pro poskytování následné péče, kterou tím rozšíří. Provoz interních ambulancí zůstává bez omezení,“ doplnil mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.

ODLOŽENÉ PŘÍCHODY

Změny a omezení ale mají ještě jeden důvod, a to personální oslabení v podobě odchodu dvou lékařů, o kterém nemocnice věděla už od února.

„Připravovali jsme se na to a jednali o příchodu se čtyřmi novými internisty, z nichž dva byli připraveni od května skutečně nastoupit. Z celkem srozumitelných důvodů ovšem nakonec nechtěli v této komplikované situaci ponechat své kolegy a oslabovat své dosavadní týmy. Chtěli k nim prozatím zachovat loajalitu, a proto svůj příchod k nám odložili. Doufáme, že se situace kolem nákazy koronavirem brzy stabilizuje, aby do Domažlic přišli co nejdříve,“ vysvětlil ředitel Domažlické nemocnice. „Jakmile tým interních lékařů doplníme, akutní pacienty začneme opět hospitalizovat,“ dodal.

Zároveň se ve vilové čtvrti Na Bábě v Domažlicích rýsuje devět domů, v nichž mohou bydlet lékaři se svými rodinami, případně i nelékařští zdravotníci pocházející z jiných částí republiky.

„Práce pokračují bez problémů a dle smlouvy. K dokončení již moc nechybí a v současné době se kolem natahuje oplocení,“ sdělilk současnému stavu domažlický místostarosta Stanislav Antoš.