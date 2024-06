Jak se zdobili lidé před tisícovkami let? Co na sobě nosili? Chtěli se také líbit ostatním? Odborně podložené odpovědi na všechny tyto otázky přináší výstava Ozdoby dávné doby, která nově začala v domažlickém Muzeu Chodska. Návštěvníky tak čeká na Chodském hradě poznávací výlet za nejrůznějšími pravěkými ozdobami. Dozvědí se přitom, jak umělci dávných časů zdobné předměty vyráběli, jaké technologie používali.

"Návštěvníci se mohou pokochat krásou ozdob, řemeslným uměním předků, jemnými detaily vystavených artefaktů," láká na expozici mluvčí domažlické radnice Josef Babor. Zájemci mohou prozkoumat širokou škálu nekovových ozdob těla, vlasů nebo oděvů našich předků. "Dejte se unést detailním pohledem na postupy při jejich výrobě. Poznejte výrobu pravěkého textilu od A do Z," vyzývají autoři výstavy. Ta jasně dokládá, že škála používaných surovin a tvarová variabilita ozdob byla v pravěku neobyčejně pestrá.

Expozice seznamuje i s některými zvyky tehdejší doby. Lidé si tak mohou prohlédnout například volnou rekonstrukci laténského dětského hrobu. Pro místní návštěvníky budou atraktivní podívanou archeologické nálezy z Domažlic a jejich blízkého okolí.

Pořadatelé mysleli při přípravách akce i na malé hosty - děti se skvěle pobaví v interaktivní části výstavy. Součástí výstavy jsou i workshopy a edukační program pro školy.

Hlavní expozici sezony připravili Domažličtí ve spolupráci s autory ze Západočeského muzea v Plzni. Navštívit ji lze až do 1. prosince. Otevřeno je denně, vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.