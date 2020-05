Celorepubliková skupina Rozběháme Česko, jejíž součástí jsou i dvě podskupiny na našem okrese Rozběháme Domažlice se 143 členy a Rozběháme Poběžovice se sedmadvaceti členy, má za sebou v současné době ´koronavirové´ už několik zorganizovaných virtuálních běžeckých akcí.

Podskupinou platformy Rozběháme Česko je i sdružení Rozběháme Poběžovice. | Foto: Rozběháme Poběžovice.

Tou nejbližší další je virtuální charitativní běh Osvobození běží republikou od pátku 8. do neděle 10. května. Mohou se ho zúčastnit všichni zájemci bez rozdílu věku, pohlaví i bydliště a podpořit tak dobrou věc. „Květnové oslavy patří všem, běžet můžou všichni, nejde o časy, ale o pomoc. Chceme motivovat veřejnost, aby se v době karantény rozhýbala. Je to i takový dvojsmysl, během se osvobodíte od chmurných myšlenek a současně jsou to vlastně květnové oslavy Osvobození,“ vysvětluje jedna ze spoluorganizátorek akce Zdeňka Kamišová