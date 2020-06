Domino, pexeso a další zajímavé drobné vzdělávací hry. Nově si je budou moci návštěvníci vypůjčit v informačním centru v Muzeu příhraničí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Burda

K dispozici budou pro místní, rodiny i turisty od 1. července díky projektu Poznáváme svět. V kdyňském infocentru ho mohou uskutečnit díky dotaci Plzeňského kraje, který se tak snaží hravou formou podpořit cestovní ruch. Prvků bude celá řada včetně venkovních, které by měly být k dispozici v průběhu srpna. Všechny jsou tvořeny tak, aby zapadly do přírody, konkrétně do parku, kde budou umístěny. Na své si tak přijdou zejména děti včetně těch nejmenších.